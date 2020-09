Feuer in Tiefgarage in Hannover: Zwei Autos in Flammen

Hannover

In der Innenstadt von Hannover hat es am Freitagmorgen einen Brand in einer Tiefgarage gegeben. Die Feuerwehr war mit 64 Einsatzkräften vor Ort. Die Flammen sind inzwischen gelöscht, allerdings herrscht noch enorme Hitze in dem Gebäude an der Odeonstraße.

Um 8.32 Uhr wurde der Leitstelle das Feuer gemeldet: Zunächst hatte die Brandmeldeanlage der Tiefgarage ausgelöst, dann schlugen auch Nachbarn Alarm, als dichter Qualm aus der Einfahrt drang.

Die Leitstelle schickte insgesamt drei Löschzüge in die Odeonstraße. Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz löschten die Flammen. „Es brannten zwei Fahrzeuge“, sagt Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer.

Zunächst hatte ein Auto im Vollbrand gestanden, die Flammen waren bereits auf den zweiten Wagen übergesprungen, als die Einsatzkräfte mit dem Löschen begannen. Insgesamt waren 64 Feuerwehrleute vor Ort.

Angaben zur Höhe des Schadens sind laut Meyer noch nicht möglich. Verletzt wurde niemand.

Von NP