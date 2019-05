Hannover

Ein Brand in einer Kindertagesstätte im Stadtteil Linden-Süd hat in der Nacht zum Sonntag die Feuerwehr Hannover auf den Plan gerufen und erheblichen Schaden angerichtet. Verletzt wurde allerdings niemand.

Das Feuer brach gegen 4.45 Uhr im Obergeschoss der Kita in der Ricklinger Straße aus. Nach Angaben der Feuerwehr brannten mehrere Einrichtungsgegenstände sowie Mobiliar. Anwohner hatten zuvor die Polizei benachrichtigt, nachdem sie von der Alarmanlage der Einrichtung auf den Brand aufmerksam gemacht worden waren. Die genaue Ursache für das Feuer steht noch nicht fest.

Mehrere Trupps der Feuerwehr unter Atemschutz verschafften sich Zugang zur Kita und löschten die brennenden Einrichtungsgegenstände. Der Schaden ist jedoch immens: Die Feuerwehr geht von einer Summe in Höhe von 75.000 Euro aus.

Die Polizei hat derweil die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandexperten werden in der Einrichtung morgen nach Spuren suchen. Die Kindertagesstätte bleibt auch deshalb am Montag geschlossen. An der Tür hing bereits am Sonntagmittag ein Zettel, auf dem darauf hingewiesen wurde. Ob die Einrichtung auch noch an weiteren Tagen den Eltern und ihren Kindern nicht zur Verfügung stehen wird und ob an einem Notfallplan gearbeitet wird, konnte die Stadt am Sonntag nicht mehr klären. „Wir werden die Betroffenen am Montag informieren“, sagte Stadtsprecherin Anja Menge der HAZ.

Von RND/ms/tm