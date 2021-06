Nach dem Großbrand in einem Busdepot der Üstra in Mittelfeld sollen Brandermittler der Polizei die Ursache klären. Das Feuer, bei dem ein Millionenschaden entstand, war am Sonnabend ausgebrochen. Zu Wochenbeginn richtete die Üstra auf dem Messeparkplatz einen provisorischen Betriebshof ein.