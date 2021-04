Hannover

Feuer in der Südstadt: Am frühen Samstagmorgen brannte in der Spielhagenstraße ein Zimmer in einem ehemaligen Bürogebäude. Personen kamen nicht zu Schaden. Doch der Brand erinnert an die Brandserie im vergangenen Jahr. Flammt sie erneut auf?

Laut Feuerwehr Hannover riefen gegen 5 Uhr mehrere Anwohner und Passanten der Spielhagenstraße in Hannovers Südstadt den Notruf und schilderten, dass aus einem Haus im ersten Obergeschoss Flammen aus dem Fenster schlagen. Die Retter der Berufsfeuerwehr schickten zwei Löschzüge los. Die Freiwillige Feuerwehr und die Ortsfeuerwehr Wülfel wurden ebenfalls alarmiert.

Brandort: Ehemaliger Mineralölhandel

Vor Ort schlugen bereits offene Flammen aus der obersten Etage, aus den anderen drang dichter Qualm. „Bei dem Gebäude handelt es sich um ein dem Anschein nach nicht mehr genutztes Bürogebäude des an dieser Stelle ansässigen Mineralölhandels“, so Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer.

Sofort drangen mehrere Atemschutztrupps in das Gebäude ein und begannen, den Brand zu löschen, die betroffenen Etagen abzusuchen und die benachbarten Bereiche zu kontrollieren. Meyer: „Glücklicherweise hielt sich keine Person mehr in dem Gebäude auf.“

Der Brand konnte zudem schnell unter Kontrolle gebracht und rechtzeitig verhindert werden, dass die Flammen auf den Dachstuhl übergriffen.

Zusammenhang zur Brandserie? Ursache des Feuers unklar

Das Feuer erinnert an die Brandserie des vergangenen Jahres. Insgesamt 19 mal brannte es in Wohnhäusern, Tiefgaragen und Kellern in der Südstadt, in Waldhausen und Döhren. Die Polizei legte sich Herbst 2020 auf die Lauer und erwischte einen 60-Jährigen auf frischer Tat, der Müll in einem Anbau der Pension Leipziger Hof an der Küsterstraße (Döhren) gelegt hatte. Das Gebäude stand leer – ebenso wie der jetzige Brandort in der Südstadt.

Der damals festgenommene Mann kommt für den aktuellen Brand als Täter jedoch nicht infrage, er sitzt immer noch wegen einer anderen Tat im Gefängnis. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft gegen ihn auch Anklage erhoben – allerdings nur wegen des einen Feuers in der Küsterstraße. Stichhaltige Hinweise, oder Beweise, dass er auch die anderen 18 Brände gelegt hat, konnte die Staatsanwaltschaft nicht finden – auch wenn die Serie der Brände mit seiner Festnahme damals aufhörte.

Bis jetzt – wenn man das Feuer in der Südstadt der Serie überhaupt zurechnen kann. „Wir haben den Fall zunächst als vorsätzliche Brandstiftung aufgenommen“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Die Brandermittler wollen die Überreste des Feuers am Montag untersuchen. Erst dann weiß man, ob es sich tatsächlich um Brandstiftung handelt und sich weitere Ermittlungen anschließen – oder ob die Brandserie vom vergangenen Jahr weiterhin als beendet gilt.

Von Simon Polreich