In Hannover-Mittelfeld stand eine Wohnung in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein 37-Jähriger gerettet. Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, ist bislang unklar.

Feuer in Hannover-Mittelfeld: Mann mit Drehleiter aus Wohnung gerettet

