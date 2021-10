Barsinghausen

Die Feuerwehr ist am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr zu einem Wohnungsbrand im Barsinghäuser Ortsteil Goltern ausgerückt. „Zwei Bewohner des Hauses mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden“, sagt Pressesprecher Henk Bison.

Ersten Informationen zufolge ist das Feuer in einer Küche entstanden. Wahrscheinlich war ein defekter Herd die Ursache für den Brand in einer Pension, in der Monteure zu Gast sind.

Bundesstraße 65 gesperrt

Die Freiwillige Feuerwehr war mit rund 60 Kameraden an der Mindener Straße im Einsatz. Vier Bewohner und eine Katze konnten vor dem Feuer gerettet werden. Allerdings mussten zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Bundesstraße 65 musste während des Einsatzes gesperrt werden. Gegen 18.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. „Aber die Nachlöscharbeiten waren sehr aufwendig“, sagt der Feuerwehrsprecher. So musste die Innenverkleidung in der Küche abgenommen werden, um Glutnester zu finden. Auch das Dach wurde abgesucht. Gegen 19.30 Uhr waren die Nachkontrollen beendet.

Keine Angabe zur Schadenshöhe

Gegen 20.30 Uhr wollte die Feuerwehr die Sperrung der Bundesstraße 65 wieder aufheben. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Von Thomas Nagel