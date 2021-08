Feuer im Üstra-Busdepot: Brandursache steht fest

Hannover

Die schwarze Rauchwolke war kilometerweit sichtbar: Am 5. Juni hat ein Großbrand eine Bushalle im Üstra-Depot Mittelfeld zerstört. Neun Busse brannten komplett aus, darunter fünf Elektrofahrzeuge und zwei Hybrid-Busse. Die Rußpartikel hatten sich über den Süden der Stadt verteilt. Ebenfalls zerstört: die komplette Ladeinfrastruktur. Deshalb ist das E-Bus-Projekt für 2023 in Gefahr, bei dem die Üstra in der Innenstadt ausschließlich elektrisch fahren wollte.

Die Brandursache war lange unklar, weil die Brandexperten der Polizei Hannover die Halle wochenlang nicht betreten konnten – Einsturzgefahr. Ende Juli war das Gebäude dann soweit stabilisiert, dass die Ermittler ihre Arbeit aufnehmen konnten.

Jetzt steht das Ergebnis fest: „Es war zu 100 Prozent ein technischer Defekt“, so Polizeisprecherin Janique Bohrmann. Fremdverschulden ist ausgeschlossen. Damit ist der Fall für die Polizei erledigt.

Jetzt sind die Gutachter der Versicherung am Zug, die den Schadensfall regulieren müssen. War es ein Defekt an der Halle oder an einem der Fahrzeuge. „Das müssen jetzt die Gutachter herausfinden“, so Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Und das kann noch dauern. Der Brand hatte einen Millionenschaden angerichtet.

Ursache nicht mehr zu ermitteln

Bei einem ähnlichen Feuer in Düsseldorf Anfang April, bei dem allerdings 38 Linienbusse zerstört worden waren, konnte ein Gutachter der Polizei die genaue Brandursache nicht mehr ermitteln – weil nicht mehr feststellbar war, wo genau der Brand ausgebrochen war. Auch dort geht man am Ende von einem technischen Defekt aus.

Von NP/erre