Bei einem Brand in einer Kleingartenkolonie in Hannover sind eine Laube mit Anbau und ein Auto verbrannt. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, war der Brand in der Anlage an der Hildesheimer Straße in Höhe der Straße Am Brabrinke in Wülfel am späten Mittwochabend ausgebrochen.

Die Regionsleitstelle erhielt gegen 22.45 Uhr Hinweise auf einen Laubenbrand auf dem Areal kurz vor der Grenze zu Laatzen. Daraufhin wurden der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 3, die Ortsfeuerwehr Wülfel und ein Rettungswagen alarmiert.

Person vermisst

Als die Einsatzkräfte auf dem Gelände eintrafen, standen bereits die Hütte samt Anbau und ein VW Passat lichterloh in Flammen. Es gab Anhaltspunkte, dass sich in dem Häuschen noch eine Person aufhalten könnte. Daraufhin erhöhte die Feuerwehr die Alarmstufe.

Die Ortsfeuerwehr Bemerode und weitere Rettungsdienst-Einheiten wurden zur Einsatzstelle beordert. Zur Menschenrettung, Brandbekämpfung und Abriegelung weiterer Lauben gingen zeitweise zwölf Trupps mit sechs Rohren gegen das Feuer vor.

Dann gab es Entwarnung: Niemand war mehr in der Laube – die vermisste Person wurde an ihrem Hauptwohnsitz angetroffen.

Einsatz dauert vier Stunden

Zum Ablöschen der Brandnester öffneten die Feuerwehrleute Teile der Dachkonstruktion und die Fassaden der Hütte. Trotz schnellen Eingreifens und des massiven Löschangriffs konnten die Einsatzkräfte nicht verhindern, dass das Häuschen und der Passat völlig zerstört wurden. Die Feuerwehr war rund vier Stunden lang im Einsatz.

In der Kleingartenkolonie stehen zurzeit nur noch wenige Lauben: Das Areal wurde aufgegeben – bis zum 18. Dezember muss alles geräumt sein. Einer der Besitzer der abgebrannten Häuschen berichtete der NP, dass er kürzlich den Strom in seiner Hütte abgeschaltet habe. Dennoch geht die Polizei als Brandursache von einem technischen Defekt aus – beim Auto. Offenbar hatte der Passat zuerst gebrannt. Danach griffen die Flammen auf Sträube und die Laube aus.

Polizei untersucht den Einsatzort

Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 25.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 60 Helfern und 26 Fahrzeugen im Einsatz.

