Hannover

Der Alarm kam am Sonntagabend gegen 21.05 Uhr: Ein Rauchmelder hatte im Ihme-Zentrum ausgelöst und so die Feuerwehr verständigt. Als das Großaufgebot anrückte, seien die Rauchschwaden vor allem zur Ihme-Seite des Gebäudes hin zu sehen gewesen, sagte Feuerwehrsprecher Clemens Hoppe am späten Abend.

Die Einsatzkräfte seien sowohl von der Ihme, als auch von der Blumenauer Straße her zum Brand vorgerückt. Die Rauchentwicklung sei so stark gewesen, dass die Feuerwehrleute nur durch Wärmebildkameras hätten sehen können. In der Tiefgarage hätten die Einsatzkräfte schließlich die Brandursache entdeckt: ein Fahrzeug.

Sprinkleranlage löscht Feuer

„Die Flammen hatte die Sprinkleranlage bereits abgelöscht“, berichtete Sprecher Hoppe, „die Einsatzkräfte haben nur noch nachgelöscht.“ Gegen 21.50 Uhr kam die Meldung: Feuer aus. Verletzt worden sei niemand.

Zu dem Zeitpunkt habe die Polizei das Gebäude noch nicht betreten können, sagte ein Sprecher am Abend. Die Rauchentwicklung sei noch zu stark gewesen. Die Brandursache war entsprechend zunächst unklar. Während der Löscharbeiten hatte die Polizei die Blumenauer Straße zeitweise in Höhe von Am Schwarzen Bär sowie der Gartenallee gesperrt.

Von vek