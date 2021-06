Hannover

Die Ursache des Feuers im Busbetriebshof der Üstra in Mittelfeld ist noch immer unklar. Die Brandermittler der Kriminalpolizei konnten die Halle noch nicht betreten. Es besteht weiter Einsturzgefahr.

Die Kripoexperten stünden im engen Austausch mit den Statikern der Üstra, so Polizeisprecher Marcus Schmieder. Aktuell seien Arbeiter dabei, Stützträger einzusetzen. „Wir gehen davon aus, die Halle im Laufe der kommenden Woche betreten zu können.“ Aktuell würden auch noch Zeugenaussagen zu dem Brandgeschehen ausgewertet.

Sobald die Brandermittler vor Ort tätig werden können, hofft auch die Üstra, Klarheit über die Brandursache zu erhalten. Derzeit wird nicht ausgeschlossen, dass das Feuer in einem der in der Halle abgestellten E-Busse ausgebrochen sein könnte. Die Üstra hat daher vorsorglich alle zehn noch unbeschädigten E-Busse vorübergehend aus dem Verkehr gezogen und durch konventionelle Fahrzeuge ersetzt. „Das ist nicht ganz einfach“, so Üstra-Sprecher Udo Iwannek. „Aber es kommt zu keinen Einschränkungen in den Fahrplänen.“

Provisorischer Betriebshof auf der Messe

Der Brand war am Sonnabendmittag, dem 5. Juni, ausgebrochen. Vollständig zerstört wurden fünf neue Elektrobusse, zwei Hybrid- und ein Diesel-Bus. Ein Bus von Üstra Reisen wurde stark beschädigt. Auch die Ladeinfrastruktur wurde zerstört. Immerhin hatten Brandschutzwände verhindert, dass weitere 19 Busse beschädigt wurden. Sie stehen aktuell auf einem provisorischen Betriebshof auf einem Parkplatzgelände der Deutschen Messe AG.

Nach einer ersten Schätzung der Polizei beträgt der Schaden mindestens fünf Millionen Euro, könnte aber auch bedeutend höher ausfallen. Genauer beziffern lässt er sich erst, wenn auch die Schäden an der baulichen Struktur der Halle untersucht sind. Was erst geschehen kann, sobald der Zugang sicher ist.

Von Andreas Krasselt