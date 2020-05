Feuer auf Schrottplatz: Ausrangierte Stadtbahn gerät in Brand

Hannover

Auf einem Schrottplatz im Stadtteil Brink-Hafen kam es am Donnerstagmorgen zu einem Brand – ein alter Waggon einer Stadtbahn des Typ TW6000 sollte verschrottet werden, als er aus bisher ungeklärter Ursache Feuer fing. „Ein Mitarbeiter wollte den Waggon am Morgen mit einer Schrottschere zerteilen“, sagt Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer. Durch die Metallarbeiten an der ausrangierten Stadtbahn sei es dann zum Ausbruch der Flammen gekommen, es bildete sich eine Rauchwolke. Nach etwa einer halben Stunde hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand mit Wasser und Schaum gelöscht. Verletzt wurde niemand.

