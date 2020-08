Hannover

In einer Tiefgarage an der Hildesheimer Straße ist am Mittwochabend ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde um 20.07 Uhr alarmiert. Zwei Löschzüge und weitere Fahrzeuge sind im Einsatz, um zu verhindern, dass sich die Flammen in dem eng bebauten Bereich nahe der Gildebrauerei ausbreiten.

Die Hildesheimer Straße ist zurzeit für die Löscharbeiten stadteinwärts gesperrt. Es wird dazu geraten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Von Mirja Pflug