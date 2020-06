Hannover

Mehrere Kellerbrände im Stadtteil Linden: Zufall oder eine andere Ursache? Am Montag kurz nach 12 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil es in einem Keller in der Laportestraße brannte. Kaum war der erste Löschzug vor Ort, bemerkten die Feuerwehrleute, dass aus dem auf der Rückseite des Einsatzortes gelegenen benachbarten Haus Rauch aufstieg – auch dort brannte es im Keller. Ein zweiter Löschzug wurde alarmiert.

Feuerwehrsprecher Martin Trang bestätigte den laut NP-Informationen doppelten Kellerbrand „in unmittelbarer Nachbarschaft“. Doch seien die Brände insoweit unabhängig voneinander zu sehen, als dass der eine Brand nicht den anderen ausgelöst habe. Gebrannt habe es jeweils in oder an Verschlägen, die Flammen seien rasch gelöscht gewesen, der jeweilige Schaden auf die Keller beschränkt und die Wohnungen drüber bewohnbar. Zur Brandursache sagt der Feuerwehrsprecher nichts: „Da wird die Polizei auf jeden Fall ermitteln, das war schon auffällig, so nah beieinander und quasi zeitgleich.“

Mehrere Kellerbrände in Linden-Süd

In Linden-Süd hat es in diesem Jahr mindestens vier ähnliche Kellerbrände gegeben: Am 25. Februar in der Roesebeckstraße (eine Mutter und ihr zweijähriger Sohn mussten deswegen vorsorglich ins Krankenhaus), am 19. April in der Ricklinger Straße (ein Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung), am 5. Mai in der Charlottenstraße und am 10. Mai in der Lampestraße. Feuerwehrsprecher Trang bestätigt das und sagt: „Das war alles in einer Ecke, so um den Allerweg.“

