Gartenlaube in Badenstedt brennt nieder

Seit 20.18 Uhr an diesem Freitagabend ist der Landwehrkreisel für eine Bombensondierung in die meisten Fahrtrichtungen gesperrt – schon am frühen Morgen hatte es einen langen Stau gegeben. Der Grund: Wegen Vorarbeiten ist der Kreisel in Richtung Südschnellweg nur einspurig befahrbar.