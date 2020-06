Hannover

Das Datum hätte es gut gemeint mit den Fans: Traditionell findet die Fête de la Musique immer am 21. Juni statt – die Mittsommerwende fällt dieses Jahr auf einen Sonntag. Statt mit großem Trubel in Hannovers City und Menschenmassen vor Bühnen (vergangenes Jahr kamen 100.000 Besucher) wird unter Corona-Bedingungen trotzdem gefeiert. „Fête mal anders“ heißt das Motto der Veranstaltung, die mit begrenzten Besucherzahlen mit Mini-Konzerten vor Musikzentrum und NDR-Sendesaal, aber vor allem digital stattfindet. Europaweit kann man Sonntag beim „Singalong“ mitmachen – um 17 Uhr wird die „Ode an die Freude“ angestimmt, um 23 Uhr „Der Mond ist aufgegangen“. Von 17 bis 18 Uhr kann man sich im Netz an einem Karaoke-Singen beteiligen und unter #gigityourself virtuellen Applaus ernten. Wer will, kann bis 20. Juni Videos hochladen, auf denen mit Instrumenten oder Haushaltsgegenständen musiziert wird. Über eine App kann man der „Fête“-Playlist lauschen, auf Facebook wird Sonntag ein Film über das Hannover-Event freigeschaltet. Alle Infos unter hannover.de

Ufo-Alarm im Kinder-Autokino

Das freche Knetschaf der „Wallace & Gromit“-Macher stürzt sich in sein zweites Kinoabenteuer und verspricht intergalaktischen Spaß. Quelle: StudioCanal

Achtung, unbedingt die Winschutzscheibe putzen! Das Kinder-Autokino auf dem Schützenplatz zeigt Sonnabend ab elf Uhr (Einfahrt ab zehn Uhr) „Die fantastische Reise des Doktor Dolittel“, Sonntag ab elf Uhr steht „Shaun das Schaf: Ufo-Alarm“ (Foto) auf dem Programm. Ein oder zwei Personen im Pkw zahlen 20 Euro, jede weitere Person (aus maximal einem zweiten Haushalt) fünf Euro. Mehr Infos HIER.

SDP-Zusatzshow mit „unendlichste Geschichte“

SDP Quelle: Heks Sascha Haubold

Sie galten lange als die „bekannteste unbekannte Band der Welt“: SDP ( Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin) sind nach 21 Jahren auf dem Gipfel angekommen, das aktuelle Album „Die unendlichste Geschichte“, stieg hoch in den Charts ein. Das Autokultur-Konzert am Sonnabend auf Hannovers Schützenplatz ist ausverkauft, für die Zusatzshow am Freitag ab 20 Uhr gibt es noch Karten für 91,99 bis 121,99 Euro (zwei Erwachsene plus eigene Kinder). „Rücksitztickets“ kosten 32,75 Euro. Online-Kauf unter autokultur.info

Königliche Gartenpracht in Herrenhausen

Quelle: Tim Schaarschmidt

Lustwandeln im Garten der Welfenkönige: 300 Jahre Geschichte stecken in den Herrenhäuser Gärten – von den Inspirationen der Kurfürstin Sophie bis zur Ingenieurskunst in der Fontäne und den Glasmosaiken von Niki de Saint-Phalle in der Grotte. Sonnabend und Sonntag kann man jeweils ab 14 Uhr hinter die Kulissen blicken und sachkundigen Informationen lauschen. Die Führungen kosten sechs Euro für Erwachsene, 3,50 Euro für Kinder ab zwölf Jahre (plus Garteneintritt). Anmeldung unter Telefon 0511/12 34 51 11

Stream-Party mit Diana Babalola

Diana Babalola Quelle: SAT.1/ProSieben/André Kowalski

Der Club ist tot, es lebe der Club: Tanzen ist nur im heimischen Wohnzimmer angesagt – die passende Musik dazu liefert Freitag von 20 bis 23 Uhr die Kooperation der Streaming-Events „Club is dead“ und „ Hannover Stream Club“, den unter anderem DJ Air Knee gegründet hat. Er und DJ Jay Are legen auf, außerdem dabei sind Saxofonist Laurenzo Laurenz und Sängerin Diana Babalola. Gestreamt wird über Facebook und radio-hannover.de

Von NP