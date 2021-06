Hannover

Man könnte sich beinahe etwas ärgern: Seit zwei Tagen ist der Inzidenzwert unter 10 gesunken, weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind – so es so bleibt – im Laufe der kommenden Woche zu erwarten. Doch die Fête de la Musique, die jetzt am Montag endlich wieder in Hannover steigt, wird daraus noch keinen Nutzen ziehen können.

Dennoch: „Wir sind glücklich, dass es jetzt wieder soweit ist“, freut sich Sabine Busmann, Geschäftsführerin des Musikzentrums, das die Fête federführend organisiert. Auch wenn das stadtweite Musikevent coronabedingt auf kleinerer Flamme brennt als üblich. Es gibt 61 Konzerte an 15 Standorten. Alle natürlich unter den Hygienebedingungen der Pandemie: Maskenpflicht, Absperrungen, Wegeführung, getrennte Ein- und Ausgänge, Ordner, die über die Regeln wachen. Jeder Veranstaltungsort ist zudem bestuhlt. Und jeder Besucher muss entweder vollständig geimpft oder genesen sein, beziehungsweise einen tagesaktuellen Test vorlegen.

Zwischen 22 und 200 Besucher zugelassen

Doch die größte Einschränkung ist die limitierte Zuschauerzahl, die je nach Veranstaltungsort zwischen 22 und maximal 200 Besuchern liegt. Daher muss jeder, der teilnehmen möchte, vorher ein kostenloses Ticket im Internet lösen. Dennoch: Mehrere Veranstaltungen sind jetzt schon ausverkauft. Der Cirque Électrique etwa, die Veranstaltungen auf der Kinderbühne und der Opernplatz, der immerhin 200 Besucher aufnehmen kann.

„Wir sind ziemlich gut in den Ticketverkauf gestartet. Klassikliebhaber haben daher nur noch eine Chance in der Galerie Luise“, so Busmann. „Die ist erst in dieser Woche dazu gekommen.“ Doch auch dort gibt es aktuell (Stand: Freitag 14 Uhr) nur noch Tickets für die Konzerte vom Duo Lautensang (18 Uhr) und dem Trio Wiesendonck (21 Uhr). Karten für das Konzert von Rabea um 19.30 Uhr sind ebenfalls schon alle weg. Die Kapazität in der Galerie Luise liegt nur bei 22 Personen.

Alle Standorte und Konzerte stehen im Internet auf der Homepage https://fete-hannover.de/. Dort kann man auch die Tickets buchen.

Von Andreas Krasselt