Größer, bunter, vielfältiger als je zuvor steigt zum kalendarischen Sommeranfang am 21. Juni die Fête de la Musique. Von der Leine über die Altstadt bis zum Opernplatz, vom Hauptbahnhof bis zur Goseriede – auf und vor vielen Bühnen und Plätzen spielt am Freitag von 15 bis 23 Uhr die Musik. Insgesamt gibt es 43 Spielorte. Das sind die Highlights.

Die Highlights im Programm

Große Bühnen: Die Hauptbühne wird am Kröpcke aufgebaut, das große Finale startet um 22.40 Uhr an der Chorbühne vor dem Hauptbahnhof. Der Cirque Electrique mit Techno und House steigt an der Goseriede, Nachwuchsbands spielen am Opernplatz, ein Orgelfestival präsentiert die Marktkirche, die Musikschule bespielt die Kreuzkirche, der Freundeskreis um Erwin Schütterle die Galerie Luise.

Hier spielt die Musik: Veranstaltungsorte auf einem Blick, draußen (rot) und drinnen (grün)

Internationalen Bühne: Am Kröpcke treten Newcomer aus Hannovers Partnerstädten ( Poznan, Leipzig, Rouen), dem schwedischen Norrköping und der Unesco-City-of Music Liverpool auf. Außerdem präsentiert das Band-Projekt MashUP seinen gemeinsamen Song.

Hip-Hop-Stage: Um 19.15 Uhr greift Hannovers Rap-Szene zum Mikrofon. Mit dabei sind Anjoni, Fede, Raynos & Rayk und Die Jungs.

Musik in der Bahn, Plattenbörse am Leineufer

Schallplattenflohmarkt: Für Vinyl-Fans veranstaltet der Altstadtflohmarkt am Nachmittag am Hohen Ufer eine Plattenbörse.

Musikstadtbahn: Ab 21 Uhr rollt eine Stadtbahn mit drei Musikern zwischen ZOB und Goethekreisel.

Vorfreude auf die Fête de la Musique: Meret Voßler (v.l.), Sabine Busmann , Ralf Sonnenberg und Sabine Tegtmeyer-Dette. Quelle: Florian Petrow

Europahymne: Ab 20 Uhr wird auf mehreren Bühnen die Europahymne „Ode an die Freude“ von Beethoven interpretiert, zeitgleich mit den 17 weiteren deutschen Teilnehmerstädten. Mitsingen ist natürlich ausdrücklich erwünscht.

Neue Bühnen: Auf dem Platz der Weltausstellung präsentiert der Paritätische eine inklusive Bühne, die Landesarbeitsgemeinschaft Rock feiert ihren 30. Geburtstag am Ballhof Zwei. Neu dabei sind auch das Café Anna Leine und der Marstall.

Die Programmeröffnung findet bereits um 14.30 Uhr am Hauptbahnhof statt, gegen 15 Uhr geht es auf allen anderen Bühnen los. Zapfenstreich ist nach dem Nachtsingen um 23 Uhr. Das komplette Programm gibt es online unter www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Feste-Saisonales/Fête-de-la-Musique.

