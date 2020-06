Fête de la Musique in diesem Jahr digital – das ist das Programm

Hannover

In den vergangenen Wochen stand das kulturelle Leben aufgrund der Corona-Krise komplett still. Auch die für Sonnabend (21. Juni) geplante Fête de la Musique kann nicht wie geplant stattfinden. Die Organisatoren hat das aber nicht daran gehindert ein buntes Programm aufzustellen. Unter dem Motto „Fête mal anders“ findet die Veranstaltung in diesem Jahr vorwiegend digital statt. Die dazugehörige Fête-App kann ab sofort heruntergeladen werden.

Oberbürgermeister Belit Onay blickt mit großer Vorfreude auf Sonnabend. Er selber habe Veranstaltungen wie diese in den vergangenen Wochen vermisst und lobt „die beispiellose Solidarität unter den Künstlern in Hannover“. Zudem sei die Veranstaltung für die Landeshauptstadt besonders wichtig. Allein im vergangenen Jahr kamen 100.000 Besucher, so Onay.

Hofkonzerte mit wenigen Besuchern

Das wird in diesem Jahr zwar nicht der Fall sein. Dennoch beteiligt sich Hannover am Sonnabend an der europäischen Aktion „Singalong“. „Um 17 Uhr sind alle Menschen dazu aufgerufen das Lied 'Ode an die Freude' und um 23 Uhr den Song 'Der Mond ist aufgegangen' zu singen“, erklärt Produktionsleiterin Sabine Busmann. Außerdem nimmt Hannover an der weltweiten Aktion Ucom Marathon „Around the World“ teil. Hannover präsentiert dabei ein Konzert des hannoverschen Duos Ottolien auf Facebook, dazu werden der Imagefilm „This is Hannover“ sowie der Film zur Fête de la Musique des vergangenen Jahres gezeigt.

Einige Besucher haben schließlich auch die Möglichkeit persönlich an einem Hofkonzert teilzunehmen. Im Musikzentrum Hannover spielen ab 12 Uhr sechs Bands (5 Minuten Liebe, Ottolien, Lukas Dolphin, Source of Rage, Now or Nellie, Jan Jakob & Band) jeweils ein 45-minütiges Konzert. Pro Konzert können 70 Karten kostenlos über Eventbrite bestellt werden. Ähnlich läuft es am Maschsee: Jeweils um 15 und um 16 Uhr spielt die NDR Radiophilharmonie im Hof vor dem großen Sendesaal ein Konzert. Rund 50 Karten gibt es jeweils, erhältlich sind sie im NDR-Ticketshop.

Fünf Bands aus der ganzen Welt produzieren einen Song

Für die auftretenden Musiker ist das etwas ganz besonderes: „Es ist das erste Mal seit Mitte März, dass wir wieder auf der Bühne sind“, freut sich Leonard Ottolien vom gleichnamigen Duo. In den vergangenen Wochen habe er mit seinem Bruder Jonas zwar ein Konzerte via Livestream gegeben, doch das sei etwas anderes. „Man kann nicht sehen wie die Zuschauer auf die Musik reagieren, das ist schon komisch.“ Dennoch seien sie dankbar, überhaupt die Möglichkeit gehabt zu haben, präsent zu bleiben.

Die weiteren Programmpunkte: Unter dem Namen „Gig it yourself –Hygge-Diggie-Bumm“ startet am Dienstag eine Videoclip-Kampagne, bei der alle dazu aufgerufen sind, mit ungewöhnlichen Gegenständen Musik zu machen. „Wer die eigenen Videos unter dem #gigityourself hochlädt, bekommt anschließend virtuellen Applaus“, erklärt Busmann. Außerdem werden fünf Bands aus Hannover, Auckland, Liverpool, Poznan und Rouen digital einen gemeinsamen Song zu einem bestimmten Thema kreieren. Zu hören ist das Ergebnis am 21. Juni über die App und die Sozialen Medien. Ebenfalls am Sonnabend wird ein Film aus der Sicht der Veranstalter und Kooperationspartner veröffentlicht. Zusätzlich ist die Musik aller Bands, die auf den Bühnen in Hannover gestanden hätten, über Spotify zu hören.

