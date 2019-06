Willkommen zum NP-Liveticker zur Fete de la Musique! Während auf der Bühne an der Galerie Luise schon gespielt wird, ist der Aufbau an den anderen Bühnen in den letzten Zügen, Soundchecks werden gemacht. Um 14.30 Uhr gehts am Hauptbahnhof los, auf den meisten der insgesamt 40 Bühnen geht es um 15 Uhr los.