Frühschoppen an Heiligabend: Festliches Korkenknallen in der City

Hannover

Geschenke kaufen, Essen vorbereiten und Tannenbaum schmücken: Die besinnlichste Zeit des Jahres kann auch schnell zur stressigsten Zeit des Jahres werden. Ist dann aber alles vorbereitet und das größte Stresspaket abgeladen, belohnt sich so mancher Hannoveraner auch gerne mit einem Schluck Alkohol – auch vor dem eigentlichen Festakt. Zum Einläuten der Weihnachtstage haben sich an Heiligabend auch etliche zum Frühschoppen auf den Weg in der City gemacht. Ob in Reimanns Eck mit Kult-Kneipier Bodo Linnemann oder in der Markthalle – der Alkohol floss in Strömen.

Frühschoppen mit Bodo Linnemann im Reimanns Eck

Als wäre er nie weg gewesen: Auch an diesem Heiligabend stand Bodo Linnemann (78) wieder zum traditionellen Frühschoppen am DJ-Pult am Weißekreuzplatz. In weißen Slippern, rosa Hose und violettem Pulli brachte die Kneipen-Legende das besucherreiche Reimanns Eck auf der Lister Meile in festliche Stimmung – stilecht mit zurückgekämmten Haaren und Zigarette in der Hand. „Ich finde es einfach wunderbar, dass die Tradition hier weitergeführt wird“, verrät der frühere Casa-Blanca-Chef: „Ich habe das ja immerhin 37 Jahre gemacht.“

Wie früher: Bodo Linnemann hat im Reimanns Eck augelegt – stilecht mit CDs. Quelle: Nancy Heusel

Im Alter ändert er auch seine Gewohnheiten nicht mehr: „Heute gibt es Bier und Ramazzotti für mich.“ Bis um 16 Uhr legte der frühere Wirt Soul, Rock und manchen Weihnachtssong auf – und natürlich Bodo-like: „Ich spiele hier nur CDs, kein Spotify oder so.“ Und das obwohl es dort auch sein im letzten Jahr aufgenommenes Hörbuch „ Bodo spricht“ zu hören gibt, in dem er so manche Anekdote aus seiner Kneipier-Vergangenheit erzählt.

Während nebenan in seiner früheren Kult-Kneipe Weihnachtsgänse über den Tresen gingen, lockte Linnemann bei Bier und Prosecco im benachbarten Reimanns Eck zahlreiche Stammgäste von früher an. „Ich komme hier sicherlich schon seit 20 Jahren zum Frühschoppen her“, berichtet Mirko, der mit seiner Frau Iris gekommen ist, die ihrerseits auch schon seit „35 Jahren dabei“ ist: „Es ist witzig und gehört an Weihnachten dazu.“, berichtet sie. Da stimmt auch Kathrin mit ein: „ Bodo war früher mein Nachbar. Seinetwegen komme ich seit bestimmt zehn Jahren zum Frühschoppen. Es ist absolut super, dass die Tradition hier weitergeführt wird.“

Hier trifft man sich: Mirja (von links), Astrid, Hansjörg, Christoph, Iris, Mirko haben Weihnachten mit Frühschoppen eingeläutet. Quelle: Nancy Heusel

Bei Linnemann ist 2020 „wahrscheinlich Sense“

Das hat man sich auch im Reimanns Eck gedacht, wie Betreiber Björn Hensoldt (27) von Gastro Trends erzählt: „So eine Tradition kann man nach so langer Zeit nicht einfach sterben lassen“, und fügt mit einem Augenzwinkern an: „Man hat das Gefühl, dass sonst viele Hannoveraner gar nicht wissen, was sie an Heiligabend am Vormittag machen sollen.“ Nur eine Ausschank-Genehmigung für den Außenbereich hat ihnen die Stadt dieses Jahr verweigert: „Das ist wirklich schade. Wir würden uns freuen, wenn wir das nächstes Jahr wieder mit einem Tresen draußen machen könnten.“

„Auf ein Bier“: Der hannoversche Künstler „Della“ ist auch vorbeigekommen. Hier mit Reimanns-Kellnerin Biggi Beeg (64). Quelle: Nancy Heusel

Dann wird das Frühschoppen aber vermutlich ohne Linnemann stattfinden: „Ich weiß noch nicht ob ich nächstes Jahr noch mitmache. Irgendwann langt es auch. Ich mache noch Silvester und das Maschseefest mit und dann ist wahrscheinlich Sense“, verrät die 78-jährige Kneipenlegende.

Auch die Markthalle platzt aus allen Nähten

Auch in der Markthalle floss der Alkohol in Strömen, wie Tijam Valipoornemaki (26), Betreiber-Sohn des „Café Tijam“, berichtet: „Ab sieben Uhr war der Laden proppenvoll. Hier gab es kaum noch ein Durchkommen.“ Dennoch: „Früher war es hier noch viel voller. Schade, dass die Stadt an den umsatzstärksten Tagen im Jahr Securitys einsetzt, die ab einem gewissen Punkt den Einlass stoppen.“

In der Markthalle: Familie Valipoornemaki (v. l. Tijam, Nahid, Mohammed) hatte zum Frühschoppen im „Café Tijam“ viel zu tun. Quelle: Nancy Heusel

Vor 19 Jahren eröffneten sein Vater Mohammed und Mutter Nahid das kleine Bistro in der Markthalle – und genauso lange kommen schon die Stammgäste zum Frühschoppen. „Das ist hier die erste Anlaufstelle für uns an Weihnachten und Silvester“, berichtet Rainer Schipke. Bei „Bier für die Männer und Prosecco für die Frauen“ trifft er in Tijams Café jedes Jahr seine „zweite Familie“ zum Anstoßen, bevor er danach „mit der richtigen Familie“ feiert.

Volle Hütte: Das Frühschoppen hat wieder zahlreiche Hannoveraner in die Markthalle gelockt. Quelle: Nancy Heusel

„Wir sind alle das ganze Jahr unterwegs. Heiligabend ist der Tag, an dem alle frei haben und wir uns in der gesamten Gruppe wieder treffen“, erklärt Kumpel Thomas Gatza. Er kommt bereits seit dreißig Jahren regelmäßig zum Frühschoppen in die Markthalle, seit zwölf Jahren in das kleine Bistro der Valipoornemakis: „Ich schätze hier einfach das Familiäre. Der Service, der Kaffee und die Lebensmittel sind einfach toll hier. Aber vor allem Mohammed ist einfach ein super toller Typ“, schwärmt er von seinem Lieblingsladen in der Markthalle. Dann stellt er sein leeres Bierglas ab und verabschiedet sich von Kumpel Rainer: „Noch einen Jägermeister, dann geht es nach Hause.“

Von Jens Strube