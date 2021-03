Hannover

Die nackten Füße berühren den Sand, die Sonne scheint und die Musik dröhnt über die Boxen. Der Alltag rückt in weite Ferne – Festivals bieten die Möglichkeit für einen kurzen Moment in eine Parallelwelt einzutauchen. Doch seit Beginn der Pandemie ist das anders – die Erinnerungen an die Veranstaltungen verblassen. Es ist still geworden. Wegen der steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt zudem die Hoffnung, dass 2021 Festivals wieder stattfinden können. Veranstalterinnen und Veranstalter sowie Kulturschaffende stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie fordern ein Signal der Politik.

„Wir brauchen spätestens bis Anfang April eine klare Perspektive. Ohne die nötigen Rahmenbedingungen planen wir ins Leere“, sagt Johannes Teller vom Snntg-Festival im Gespräch mit der NP. In Lehrte entsteht jedes Jahr eine Sphäre, in der Musik, Kunst, Kultur und Diskussion im Mittelpunkt stehen. 2020 konnte das Festival pandemiebedingt nicht stattfinden und auch für dieses Jahr fehle es an entsprechenden Signalen. „Dabei sind die Ideen da. Wir brauchen den April und den Mai, um kleinere Open-Air-Veranstaltungen zu ermöglichen und die Konzepte zu testen. Nur so gelingt es, Festivals möglich zu machen.“

Neben dem Snntg kämpfen in Niedersachsen 39 weitere Festivals in einem Positionspapier um eine Perspektive. Sie fordern eine Task-Force, um Rahmenbedingungen zu entwickeln und einen Ausfallkostenfonds.

Auch Markus Blanke vom Festival-Kombinat ist ein Unterstützer. „Die Angst, dass auch in diesem Jahr keine Festivals stattfinden können, ist groß“, macht er deutlich. Kultur werde von der Politik komplett vergessen – dabei sei sie es, die den Menschen in der Pandemie zur Seite steht. „Kultur ist ein Stützpfeiler für die Menschen, sie hilft. Umso wichtiger sollte es der Politik sein, dass dieses Lebensgefühl erhalten bleibt.“ Schon jetzt sei die Gefahr groß, dass finanzielle Mittel nicht ausreichten, einige Festivals könnten die Krise möglicherweise nicht überleben.

Doch was tut das Land, um die Kultur zu erhalten? Aus einer Anfrage der FDP geht hervor, dass das Haus von Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) die Errichtung der Task-Force noch nicht abschließend geklärt hat. „Eine Entscheidung über Genehmigungsvoraussetzungen für Open-Air-Kulturveranstaltungen und genehmigungspflichtige Großveranstaltungen ist angesichts der derzeit ungewissen Entwicklung des Pandemiegeschehens und der steigenden Infektionszahlen noch nicht möglich.“ Zudem plane man ein Programm zur Konzeptionsförderung für die Jahre 2022 bis 2024. Hierfür will das Land 150.000 Euro bereitstellen.

Den Kulturschaffenden genügt das nicht. Johannes Teller ist überzeugt: „Das ist zu spät. Natürlich können bei der aktuellen Infektionslage keine Festivals stattfinden. Allerdings fehlt es an einer langfristigen Planung für den Sommer. Die findet aber einfach nicht statt.“ Zudem werde unterschätzt, welche Auswirkungen solche Pläne auf die Gesellschaft hätten. „Wenn es endlich eine Perspektive gibt, dann sind die Menschen auch wieder motiviert, sich an die Regeln zu halten. Diese Aussichtslosigkeit führt dagegen zu einer Müdigkeit.“ Durch eine Perspektive könnten auch illegale Zusammenkünfte verhindert werden. „Gerade unsere Konzepte machen Veranstaltungen unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich und bieten Interventionsmöglichkeiten.“ Er kritisiert außerdem, dass der Umfang des Förderprogrammes für 100 popkulturelle und fast genauso viele klassische Veranstaltungen kaum genüge.

Opposition im Landtag kritisiert Umgang

Mit der Kritik sind die Veranstalterinnen und Veranstalter nicht alleine. Auch die Opposition im Landtag kritisiert den Umgang mit der Kultur. Lars Alt (FDP) stellt klar: Das Land darf die Festivalbetreiber und die Veranstaltungswirtschaft nicht länger im Regen stehen lassen. Es muss umgehend eine Exit-Strategie aus dem Lockdown für den Kulturbereich erarbeiten und dafür die von den Veranstaltern geforderte Task-Force einsetzen, anstatt weiter auf Zeit zu spielen.“ Die Kulturschaffenden bräuchten innerhalb der nächsten 14 Tage eine klare Perspektive.

Auch Eva Viehoff (Grüne) hält wenig von dem bisherigen Kurs der rot-schwarzen Landesregierung: „Es genügt nicht, Verordnungen im 14-Tage-Rhythmus zu erlassen. Es braucht eine langfristige Strategie für den Sommer.“ Dazu gehöre auch, dass das Land selbstständig Ausfallkosten übernehme. „Ohne die gibt es keine Planungsmöglichkeit und der Sommer droht extrem still zu werden.“

Ob die Erinnerungen an die Räume voller Kunst, Kultur und Freiheit also weiter verblassen, liegt in der Hand der Landesregierung.

Von Mandy Sarti