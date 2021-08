Festival trotz Pandemie: Das Holi Farbrauschfestival soll mit 2G-Regel in der Wedemark veranstaltet werden

Beim Holi-Festival tanzen die Festivalbesucher zu elektronischer Musik und werfen zu vom DJ angekündigten Countdowns Farbpulver in die Luft. Die ersten Holi-Festivals gab es in Deutschland in 2012. Inspiriert wurden sie durch das indische Fest der Farben beziehungsweise Frühlingsfest, welches aus der hinduistischen Überlieferung stammt. Dort dauert das Fest mindestens zwei, in anderen Gegenden bis zu zehn Tage

Die Justa Event GmbH aus Hannover veranstaltet seit 2013 eine Reihe von Musikfestivals mit dem Titel Holi Farbrausch Festival. Die Veranstaltung wandert durch verschiedene Städte. In diesem Jahr soll es beispielsweise noch ein Farbfestival in Osnabrück am 18. September geben.