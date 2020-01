Gilde: Der Streik geht in die zehnte Runde

HANNOVER

In der Auseinandersetzung um die Tarifbindung bei der Gilde-Brauerei hat die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten ( NGG) nach den Weihnachtsferien wieder Fahrt aufgenommen – und am Donnerstag erneut zum Streik aufgerufen. Die Arbeit legen die Bierbrauer diesmal 41 Stunden nieder – von Donnerstagmorgen, 5.30 Uhr, bis Freitagabend, 22.30 Uhr. „Diese Woche wird nicht mehr gearbeitet“ so ein Brauer am Donnerstag vor dem Gelände in der Südstadt.

Gilde-Betriebsratschef: „Wir stehen weiter fest zusammen“

„Die Beschäftigen wollen nicht nachgeben“, sagte NGG-Geschäftsführerin Lena Melcher. Die Streikbeteiligung nach drei Woche Pause bezeichnete sie als gut, rund 65 Gilde-Brauer haben nach ihren Angaben die Arbeit niedergelegt. „Wenn unsere Chefs meinen, den Konflikt aussitzen zu können, dann haben sie sich getäuscht. Wir stehen weiter fest zusammen und scheuen nicht vor einer Fortsetzung des Arbeitskampfes zurück“, so Julian Weinz, Betriebsratsvorsitzender und Mitglied der NGG-Tarifkommission.

NGG will Geschäftsführung an den Verhandlungstisch bringen

Der Streik sei nach wie vor notwendig, um die Geschäftsleitungen des mittlerweile in vier Firmen aufgesplitteten Betriebs an den Verhandlungstisch zu bringen, betonen Melcher und Weinz. Die Gilde-Brauerei gehört seit 2016 der TCB-Beteiligungsgesellschaft aus Frankfurt/Oder und ist damit Teil eines der größten Konzerne der deutschen Brauwirtschaft. Ende November hatten die Konzernchefs in einer Nacht- und Nebelaktion ohne Einbeziehung des Betriebsrats die Aufspaltung des Betriebs in vier separate Gesellschaften vollzogen. Kurzzeitig brachte dies die NGG in Nöte, denn der Betriebsrat als einheitliche Interessenvertretung war dadurch ausgehebelt.

Gewerkschaft: Trotz Aufspaltung dürfen Mitarbeiter streiken

Aber nur kurzzeitig: Die NGG hatte die Geschäftsführer der drei neuen Gesellschaften kurz nach der Aufspaltung schriftlich aufgefordert, Tarifverhandlungen aufzunehmen, was aber abgelehnt worden sei, so Lena Melcher. „Dadurch war die Streikfähigkeit wieder hergestellt.“ Ob Brauerei-Logistik, -Produktion, -Abfüllung oder -Vertrieb: Alle vier Gesellschaften befinden sich nach Gewerkschaftsansicht weiter in der Zuständigkeit der NGG – und deshalb dürften die Beschäftigen dem erneuten Streikaufruf folgen.

Gilde-Geschäftsführung rührt sich nicht

Nach Auffassung der Gewerkschaft trage die Spaltung nicht zur angestrebten Verbesserung der Produktivität bei, sondern eher zum Gegenteil: „Die innerbetrieblichen Kommunikationswege wurden durch die Spaltung abgeschnitten und verkompliziert“, sagt Lena Melcher. Vor der Spaltung – optisch untermauert durch Trennwände im Betrieb – habe es eine abteilungsübergreifende Kommunikation unter den Beschäftigen gegeben.

Die Gilde-Geschäftsführung will erst über eine Tarifangleichung der Beschäftigen reden, wenn der Standort schwarze Zahlen schreibt. Eine Anfrage wegen einer Stellungnahme ließ sie am Donnerstag unbeantwortet.

Von Andreas Voigt