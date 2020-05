Hannovers digitaler CSD aus der Oper

Hannover

Bunt, schrill und laut: So sieht es eigentlich an Pfingsten auf Hannovers Straßen aus, wenn die CSD-Parade durch die Innenstadt zieht. Doch da wegen des Coronavirus bis Ende August Großveranstaltungen untersagt sind, musste das politische Event am Sonntag, zu dem jedes Jahr rund 25.000 Teilnehmer kommen, ausfallen – zumindest in seiner üblichen Form. Für viele in der queeren Gemeinschaft war das ein herber Rückschlag in ihrem Kampf für mehr Akzeptanz und Rechte.

Hannover ist Vorreiter beim ersten digitalen CSD

Während in anderen Städten die Veranstalter die CSD-Paraden deshalb in den Herbst verlegten, verlagerten die Organisatoren um Corinna Weiler vom hannoverschen Verein Andersraum Protest und Fest ins Netz. Nach Angaben der Veranstalter war es der erste digitale Christopher Street Day dieser Art. Unterstützung gab es dabei vom Schauspielhaus und der Oper. Trotz Social Distancing konnten Lesben, Schwule und Transgender-Personen für ihre Rechte demonstrieren. Schon im Vorfeld hatte Weiler betont, dass die größte Menschenrechtsdemo der Stadt leiser sein würde, nicht aber weniger wirkungsvoll.

Acht Stunden wird live aus dem Opernhaus gestreamt

Ab 14 Uhr wurde acht Stunden lang ein volles Programm live aus der Oper gestreamt – Beiträge kamen aus der queeren Gemeinschaft ebenso wie von der Protestgruppe „ Fridays for Future“. Plakate und Flaggen lagen währenddessen auch vor dem Opernhaus sichtbar herum, um auf den Aktionstag aufmerksam zu machen. Zuvor hatte es einen zweistündigen, dezentralen CSD-Lauf in verschiedenen Stadtteilen gegeben. Kleingruppen aus maximal zwei Haushalten liefen dabei in ihren CSD-Outfits und mit Flaggen herum. „Besonders stolz sind wir darauf, dass der CSD Hannover vor allem Beiträge aus der Stadt hat. Damit können wir zeigen, was hier in der Stadt alles passiert“, so Weiler.

Absage war keine Option: „Man muss gucken, was möglich ist“

Doch wie wirkungsvoll kann ein digitaler CSD sein? Man wisse, dass ein Protest im Netz niemals den Umfang oder die Intensität haben könne, die eine Parade vor Ort hat, sagt die Veranstalterin: „Aber es sind nicht die Zeiten, wo man rumheulen sollte, sondern man muss gucken, was jetzt eben möglich ist.“ Den diesjährigen Christopher Street Day in Hannover abzusagen, war jedenfalls keine Option. Denn Weiler stellt klar: „Der CSD ist eine politische Protestveranstaltung, bei der Forderung erhoben werden. Und diese Forderungen sind durch Corona ja nicht weggegangen, sondern sind immer noch aktuell.“

Von Britta Lüers