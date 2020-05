Fertigmachen zum Toben: Hannover öffnet am Mittwoch alle Spielplätze

Hannover

Sie wollen doch nur spielen – ab Mittwoch dürfen es Hannovers Kinder endlich wieder. Alle 446 städtischen Spielplätze sowie die öffentlichen Flächen der neun Spielparks werden Mittwoch freigegeben. Gemäß der Verordnung zum Infektionsschutz gelten jedoch besondere Regeln. Kinder dürfen maximal zwölf Jahre alt sein und müssen von einer volljährigen Person begleitet werden. Außerdem gilt der Mindestabstand von 1,50 Meter zu Personen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören.

„Wir haben uns für diesen Schritt eingesetzt und die Öffnung umgehend ermöglicht. Kinder müssen sich bewegen und austoben können. Gerade in urbanen Räumen stehen Familien unter besonderem Druck, wenn kein eigener Garten oder Balkon zur Verfügung steht“, so Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Anzeige

Auch Discgolf-Anlagen, Mountainbike-Parcours und BMX-Bahn geöffnet

Die Stadt weist darauf hin, dass die volljährige Begleitperson für die Einhaltung der Abstandsregeln verantwortlich. Um die Regeln besser einhalten zu können und eine Überfüllung der Plätze zu vermeiden, sollen die Kinder jeweils nur von einer Person begleitet werden.

Weitere NP+ Artikel

Auch auf Bolzplätzen, die nicht durch ein Ballgitter abgetrennt sind, dem Trimm-Dich-Pfad in der Eilenriede sowie auf allen 17 Fitness-Parcours im Stadtgebiet, kehrt wieder Leben ein. Zudem öffnen beiden Discgolf-Anlagen im Grünzug Roderbruch und in Vahrenheide, der Mountainbike-Parcours in der Eilenriede und die BMX-Bahn in Misburg.

Gebäude in der Waldstation bleiben geschlossen

Neben Spiel- und Bewegungsflächen kann ab Mittwoch auch der Tiergarten in Kirchrode wieder ganzflächig für Spaziergänge genutzt werden. An den Tiergehegen sind die üblichen Abstandsregeln einzuhalten. Am selben Tag öffnen auch der Kinderwald und die Waldstation Eilenriede wieder ihre Pforten. In der Waldstation bleiben allerdings die Gebäude (einschließlich Toilettenanlage) und der Walderlebnisturm vorerst geschlossen. Gleiches gilt für die Toiletten im Kinderwald.

Von api