Ferien zuhause ohne Langweile: „Da steppt der Bär“ lautet in diesem Sommer das Motto der Feriencard-Aktion, mit der Hannovers Kindern und Jugendlichen trotz Corona-Beschränkungen wieder tierisch viel Spaß geboten wird. 473 Aktionen warten ab dem 16. Juli auf junge Abenteurer, Forscher, Künstler und Sportbegeisterte. 222 Angebote waren bis Montagabend aber schon ausgebucht.

Ohne Einschränkungen geht es in Zeiten der Corona-Pandemie nicht. 146 der ursprünglich 616 Veranstaltungen musste die Stadt aus dem Feriencard-Angebot streichen. Dazu zählen Sportarten, wie Fußball und Kickboxen, aber auch Rudern und Kanu. Führungen durch die HDI-Arena und den Flughafen, bei der Üstra und der Feuerwehr sind ebenfalls abgesagt. Theoretisch könnte das Programm mit der Neufassung der niedersächsischen Corona-Verordnung vom 13. Juli zwar wieder aufgestockt werden – Aktivitäten für Gruppen mit bis zu 50 Personen sind nun erlaubt. Ob die Veranstalter dies in der Kürze der Zeit umsetzen können, bleibe laut Stadtsprecherin Christina Merzbach aber abzuwarten.

Freier Eintritt in Schwimmbäder

Der Andrang ist jedenfalls groß. Über 220 der 473 Angebote waren bis Montagabend bereits belegt. „Dazu gehören wie jedes Jahr unter anderem die beliebten Veranstaltungen mit Tieren wie der Eselführerschein, der Besuch des Alpakahofs oder Reiten“, so Merzbach. Auch die Fossiliensuche, Eis selbst herstellen oder die Pedal-Gokart-Tour um den Maschsee sind ausgebucht.

Bei der Fülle an Angeboten gibt es trotzdem noch viel entdecken. In der Kreativ-Werkstatt wird unter anderem fotografiert, Schmuck gefertigt oder mit Speckstein gearbeitet. Der Wakitu-Spielplatz lädt zur Klettertour durch den Hochseilgarten ein. Lecker wird die „kulinarische Reise nach Russland“, eher laut der Schlagzeugkurs für Einsteiger. Dazu gibt es Hip-Hop-Tanz, Lasertag und einen Pfeilbaukurs mit anschließendem Bogenschießen. Außerdem ist der Eintritt in alle städtischen Freibäder sowie im Kleefelder und im Ricklinger Bad frei.

So läuft die Anmeldung

Bereits seit Ende Juni konnten sich Kinder für ihre Wunschangebote vormerken lassen. Sofern es mehr Bewerber als Plätze gab, wurden die Teilnehmer ausgelost. Für alle übrigen Angebote läuft seit dem 6. Juli die Sofortbuchung. Bis zum Ende der Sommerferien sind bei freien Plätzen jederzeit Anmeldungen unter www.die-feriencard-hannover.de möglich. Dort finden Interessierte auch das komplette Programm. Wer mit einem Account auf der Homepage eingeloggt ist, kann sich in der Suchmaske unter dem Button „Freie Plätze“ die noch verfügbaren Veranstaltungen anzeigen lassen. Die dort gelisteten Angebote sind stets auf dem neuesten Stand.„Für einzelne Veranstaltungen findet die Anmeldung direkt bei den Veranstaltern statt, zu diesen Programmpunkten haben wir keinen aktuellen Stand“, erläutert Stadtsprecherin Merzbach.

Die Feriencard kostet 9 Euro, für Inhaber der Rabattkarte Hannover Aktiv Pass ist sie kostenlos. Erhältlich ist die Feriencard unter anderem in den Stadtteilbibliotheken, im Üstra-Kundenzentrum am Platz der Weltausstellung, in der der Infothek im Ihmezentrum, im Kulturtreff Vahrenheide sowie in der Hannover Tourist Information am Ernst-August-Platz.

Angesichts der aktuellen Corona-Beschränkungen weist die Stadt darauf hin, dass die Feriencard unbedingt vollständig ausgefüllt und mit einem Lichtbild versehen werden muss. Außerdem werden Eltern gebeten, die Hinweise zum jeweiligen Angebot zu beachten. So wünschen einige Veranstalter beispielsweise, dass die Kinder einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen und Eltern die Einrichtung beim Bringen und Abholen der Kinder nicht betreten.

Von André Pichiri