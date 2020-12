„Ferien von der Straße“: So will Hannover Obdachlosen helfen

Hannover

Es geht um mehr als nur einen Schlafplatz. 34 wohnungslose Frauen und Männer, die dank der privaten Initiative von Bürgern in zwei Hotels wieder ein Dach über dem Kopf haben, sollen fernab der Straße die nötige Ruhe bekommen, um sich eine Perspektive für ein neues Leben aufzubauen. Mitinitiator Udo Niedergerke von der Niedergerke-Stiftung stellte am Freitag jedoch auch klar, dass dies lediglich eine Zwischenlösung auf Zeit ist. „Der Ball liegt jetzt bei der Stadt“, sagt er im Hinblick auf geplante Anschlussprojekte.

Für den Umgang mit Obdachlosen während der Corona-Pandemie hatte die Stadt viel Kritik einstecken müssen. Die Schließung des Naturfreundehauses, das zwischenzeitlich als Unterkunft diente, beförderte im Oktober 17 Betroffene zurück auf die Straße. „Da hat die Stadt herzlos agiert“, blickte Uwe Thomas Carstensen von der MUT-Stiftung zurück.

25.000 Euro Hotelkosten pro Monat

Um zu helfen, nahmen er und Ehefrau Maria Kontakt zu Ricarda und Udo Niedergerke auf. Ein privates Engagement, das schnell Früchte trug. Innerhalb von nur 14 Tagen konnten unter Federführung der Selbsthilfe für Wohnungslose (Sewo) zwei Häuser des Hoteliers Jamil Badawi mit insgesamt 31 Zimmern angemietet werden. 28 Männer und vier Frauen, darunter vier Paare haben im B&D-Hotel am Steintor und im Hotel Zentrum Hannover in der Odeonstraße für vier Monate eine sichere Bleibe. „Solange ist die Finanzierung gesichert“, sagt Udo Niedergerke. Die Kosten liegen bei 100.000 Euro, 25.000 pro Monat.

Die Stadt hat den Ball mittlerweile aufgenommen. Noch in diesem Jahr richtet sie in der bereits bestehenden Unterkunft an der Langensalzastraße (Südstadt) eine Tagesnotschlafstelle für obdachlose Frauen ein. Anfang 2021 soll ein weiteres Projekt in Döhren folgen. Unter dem Titel „Plan B – OK“ biete es den Menschen über einen Zeitraum von bis zu drei Monaten Wohnplätze, soziale Beratung und Anschlussperspektiven. Die Stadt will dazu zunächst eine Immobilie mit sieben Wohnungen für 21 Menschen zur Verfügung stellen.

„Ferien von der Straße“

Später soll das zunächst auf drei Jahre angelegte Modellprojekt bis zu 70 Plätze umfassen. Mitte 2021 soll daher ein zweites Gebäude für rund 50 Obdachlose bezogen werden. Auch hier steht als Unterstützer die Niedergerke-Stiftung mit weiteren 50.000 Euro bereit. „Es ist wichtig, dass Konzepte kontinuierlich weitergetragen werden“, sagte Udo Niedergerke in Richtung Stadt.

Dach über dem Kopf: Der wohnungslose Jozsef ist seit einer Woche im Hotel Zentrum Hannover untergebracht. Quelle: Ole Spata/dpa

In der Hotelunterkunft werde die Bewohner von Diakonie, Caritas, und Awo betreut. Mit Essen versorgt sie die Obdachlosenhilfe. „Zur Ruhe zu kommen, eine Perspektive für das Leben zu entwickeln. Im normalen Kampf ums Überleben auf der Straße ist das überhaupt nicht möglich“, betont Axel Fleischhauer von der Sewo. So hätten beispielsweise zwei Obdachlose, die während der Zeit im Naturfreundehaus einen Job gefunden hatten, diesen nach dem Auszug prompt wieder verloren. Zu einigen Betroffenen sei der Kontakt ganz abgebrochen. „Die haben wir verloren“, bedauert Caritas-Vorstand Andreas Schubert. Menschen, die stabilisiert sind, seien hingegen zugänglich. „Das Entscheidende ist, aus den Ferien von der Straße eine nachhaltige Perspektive zu entwickeln“, sagt Gabriele Schuppe, Fachbereichsleiterin der Arbeiterwohlfahrt. 34 Menschen erhalten dazu nun eine neue Chance.

Von André Pichiri