Hannover: Stadionbad für „mindestens zwei Jahre“ dicht?

1972 im Olympiajahr gebaut, steht das Stadionbad vor einer tiefgreifenden Sanierung. Sämtliche Fensterscheiben an den Seiten müssen ausgewechselt werden, eventuell muss die Stadt sogar die komplette Fassade der Sportstätte mit seinem muschelartigen Kupferdach hinter der Fußball-Arena erneuern. Was am Ende gemacht werden muss, ermittelt zurzeit ein Gutachter. Bei der Stadt ist man auf das Schlimmste vorbereitet: „Eine Schließzeit von mindestens zwei Jahren ist nicht ausgeschlossen“, sagte Heike Rudolph, die Leiterin der städtischen Sportverwaltung.

Stadt verlängert Freibadsaison in der List und in Ricklingen

Diese Nachricht kommt für Sportvereine und Schulen einer Hiobsbotschaft gleich, denn aktuell hat nur das Stadionbad eine 50-Meter-Bahn, eine zweite im Sportleistungszentrum steht nur den Leistungsschwimmern zur Verfügung. Zudem fehlt es in der Stadt an Wasserfläche wegen des Ausfalls des Misburger Bades seit 2015; es soll bis 2021 neu gebaut werden. Aus diesem Grund hat die Stadt die Freibadesaison im Lister und im Ricklinger Bad bis zum 29.September verlängert – Öffentlichkeit, Schulen und Vereinen sollen dorthin ausweichen.

Teile der seitlichen Fenster wurden schon im Mai gesichert

Die Stadt hatte die seitlichen Fenster im Stadionbad schon im Mai in Teilen mit Netzen sichern lassen – es waren erste Risse aufgetreten. Seit Anfang Juni ist das Bad bereits dicht, und inzwischen steht gutachterlich fest, dass der Schaden größer ist an der Fensterkonstruktion. „Die seitlichen Fenster sind Witterungseinflüssen durch Chlor, Wärme und Kälte von außen im Winter ausgesetzt und zeigen nun Folgeschäden“, so Rudolph. Ob auch die Fensterfront am Eingang schadhaft sei, werde der Gutachter nun ebenfalls überprüfen.

Sanierung wird wohl Teil des städtische Bäderkonzeptes

Für die Fenster an der Seite gibt es laut Stadt drei Varianten: Die Einfachverglasung wird durch eine Zweifachverglasung ersetzt, allerdings wäre das ein Verstoß gegen energetische Standards. Bei einer Dreifachverglasung –Variante zwei – sei zu klären, ob das Tragwerk dieser Last überhaupt standhalte. Option drei schließlich sieht den Neubau der Fassade mit Scheiben und Teilen der Haustechnik vor. Zu den Kosten hält sich die Stadt bedeckt, sie sagt nur so viel: „ Höchstwahrscheinlich müssen wir die Sanierung des Stadionbades in das städtische Bäderkonzept mit einbeziehen, allein schon wegen der dann fehlenden Wasserfläche“, so Heike Rudolph. Beim Bäderkonzept geht es um einen Sanierungsfahrplan der Bäder in Hannover mit einem Kostenvolumen von rund 42 Millionen Euro.

Ab 7. Oktober dürfen Schulen und Vereine wieder schwimmen

Die Leiterin der Sportverwaltung sagte weiter, dass das Stadionbad am 7.Oktober für Schulen und Vereine wieder öffnet, das öffentliche Schwimmen soll Anfang November wieder möglich sein. Gelöst sind die Probleme damit nicht: Im Oktober stehen zwei Großveranstaltungen an, die wegen der maroden Fenster nicht stattfinden können: Champions League-Spiele im Wasserball, zudem plante die DLRG eine Veranstaltung mit 1200 Teilnehmern. „In dieser Woche gibt es Gespräche mit den Verantwortlichen“, so Heike Rudolph.

CDU : „Herber Schlag für Sport-und Wettkampfstadt“

„Ein dermaßen langer Wegfall des Stadionbades ist ein herber Schlag für die Sport- und Wettkampfstadt Hannover“, äußerte Thomas Klapproth, der sportpolitische Sprecher der CDU am Montag. Insbesondere die Wettkampftauglichkeit im Bereich des Wassersports stehe damit länger in Frage als befürchtet. „Vor diesem Hintergrund muss das Bäderkonzept im Hinblick auf alle Kompensationsmöglichkeiten auf den Prüfstand. Die für Wettbewerbe wichtige 50-Meter-Bahn im Stadionbad müsse zeitnah kompensiert werden. „Eine Stadt wie Hannover mit ihren Schwimmsportbundesligisten kann nicht auf ein 50-Meter-Hallenschwimmbecken für zwei Jahre verzichten“, so Klappeoth weiter. Er erwarte von der Stadt, dass sie de Ratsgremien geeignete Vorschläge unterbreite. „Hier darf keine Zeit vergeudet werden.“

Linke fordern höheren Etat für Instandhaltung von Bädern

„Es ist völlig unklar, ob die avisierten zwei Jahre für die Sanierung des Stadionbades ausreichen werden. Der Schwimmsport wird auf der Vereinsebene unter dem zeitweiligen Wegfall des Stadionbades als Wettkampf- und Trainingsort leiden“, äußerte Andre Zingler von den Linken. „Wir haben schon lange angemahnt, dass die Bäderinfrastruktur über dieses Traditionsbad hinaus innerstädtisch marode ist und der Gesamtetat für die hannoverschen Bäder nachgebessert werden muss.“ Was jetzt passeire, sei Ausdruck von jahrelanger Vernachlässigung der Instandhaltung der städtischen Schwimmbäder. „Es muss ein höherer Etat für die Instandhaltung und Sanierung von Hannovers Bädern eingeplant werden“, ergänzte die haushaltspolitische Sprecherin Brigitte Falke am Montag.

