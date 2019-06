Hannover

Der Auto Club Europa ( ACE) warnt vor einem „ Stauwochenende“, auch der ADAC erwartet ein „großes Gedränge“ auf den Fernstraßen.

Langes Wochenende durch Fronleichnam

Damit geht es vielerorts Mittwochnachmittag (19. Juni) los. Dann brechen in den Bundesländern, in den Fronleichnam am Donnerstag ein Feiertag ist, viele Kurzurlauber in ein verlängertes Wochenende auf.

Berienbeginn in Berlin und Brandenburg

Am Donnerstag (20. Juni) beginnen in Berlin und Brandenburg die Sommerferien. Rund um die Hauptstadt erwartet der ACE am Freitag deshalb viel Trubel. Die Staufrequenz nehme erst in den Abendstunden ab. Dazu kommt: Auch in Polen starten die Ferien, was für zusätzliche Auslastung auf den Autobahnen sorgt. Samstags wird es durch Urlauber spürbar voller in Richtung Süden und Küsten.

Auch im Süden viel Verkehr

Und auch in der Gegenrichtung wird vor allem in Süddeutschland einiges los sein. Denn in Bayern und Baden-Württemberg enden die Pfingstferien. Der Rückreiseverkehr beginnt laut ADAC in der zweiten Wochenhälfte und erreicht am Samstag seinen Höhepunkt. Dazu kommen sonntags die zurückkehrenden Fronleichnam-Kurzurlauber.

Nadelöhr Hamburg

Besonders eng wird es im Großraum Hamburg: Hier ist die A 1 zwischen den Autobahnkreuzen Hamburg-Süd und Hamburg-Ost von Freitagabend (21 Uhr) bis Montagfrüh (5 Uhr) gesperrt. Der ACE erwartet durch die Sperrung der wichtigen Verbindung massive Behinderungen.

Hier soll es eng werden:

A 1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln; beide Richtungen A 1/A 3/A 4 Kölner Ring A 2 Dortmund - Hannover - Berlin; beide Richtungen A 3 Köln - Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg - Passau; beide Richtungen A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden - Görlitz; beide Richtungen A 5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel; beide Richtungen A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg; beide Richtungen A 7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/ Reutte; beide Richtungen A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg; beide Richtungen A 9 München - Nürnberg - Berlin; beide Richtungen A 10 Berliner Ring A 11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark A 19 Dreieck Wittstock - Rostock A 24 Berlin - Hamburg; beide Richtungen A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen; beide Richtungen A 81 Heilbronn - Stuttgart - Singen; beide Richtungen A 93 Kiefersfelden - Rosenheim; beide Richtungen A 95 München - Garmisch-Partenkirchen; beide Richtungen A 96 München - Lindau A 99 Umfahrung München

