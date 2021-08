Hannover

In Niedersachsen gilt seit Mittwoch eine neue Corona-Verordnung. Privaten Betreiberinnen und Betreibern, etwa in Gastronomie und Diskotheken, gibt sie die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wer Zutritt bekommt: Geimpfte, Getestete und Genesene (3G)? Oder nur noch Geimpfte und Genesene (2G)? Die NP hat recherchiert wie die Clubszene in Hannover die Regelungen handhabt – und welche Clubs ohnehin noch geschlossen bleiben.

Dax Bierbörse

Die 2-G-Regel führt ab kommenden Sonnabend etwa die Dax-Bierbörse an der Hamburger Allee ein. „Wir werden es ausprobieren“, sagte Betreiber Theo Vagt. Dadurch, dass nur Genesene und Geimpfte in die Disco dürfen, fällt die Maskenpflicht beim Tanzen. Es bleibt bei einer Auslastung von 50 Prozent der maximalen Auslastung im Dax.

Vor dem Club werde weiter eine Teststation für die Gäste stehen, an der sie sich freiwillig Abstriche entnehmen lassen können. Nichtgeimpften bringt das nichts – sie kommen nicht rein. Vagt stellt sich für das Wochenende darauf ein, dass es deswegen möglicherweise zu Stress an der Clubtür kommt und hat zusätzliches Securitypersonal angefordert.

Zaza

Das Zaza an der Hamburger Allee ist wieder geöffnet. „Wir möchten, dass ohne Maske getanzt werden kann, und dass unser Personal ohne Mund-Nasen-Schutz arbeiten kann“, argumentierte Zaza-Betreiber Mohammad Reslan. Bis es soweit ist, dauert es allerdings noch ein paar Tage. Das Personal sei zwar komplett geimpft, aber noch verfügen nicht alle über den kompletten Schutz – bis dahin gilt im Zaza 3G.

50 Prozent Auslastung sind für den eher kleinen Club zwar eine Herausforderung. Aber wir halten uns an die Regeln. Die Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern steht an erster Stelle“, betonte Betriebsleiter Mohammad Reslan.

Infinity

Das Infinity in der Markstraße bleibt geschlossen. „50 Prozent Auslastung, Mindestabstand und Maskenplicht beim Tanzen funktionieren bei uns nicht“, stellte Chef Dennis Brakin klar. „Wir können ja nicht die ganze Nacht die Tanzfläche mit Security umstellen und das Publikum überwachen. Schließlich sind wir am Ende verantwortlich, wenn bei Kontrollen Verstöße festgestellt werden.“ Seine Hoffnung ruht auf einer neuen Corona-Verordnung, die den Discos wieder mehr Freiheiten einräumen könnte. Ausnahmslos alle Gäste – also auch Geimpfte und Genesene – vor dem Eintritt zu testen, sei dafür eine gute Basis.

Palo Palo, RP5 und Osho

Das Palo Palo und Osho (ehemals Baggi) bleiben vorerst geschlossen: „Wegen einer umfangreichen Bauphase“, sagte Inhaber Martin Polomka der NP am Freitagvormittag. Generell brauche die Szene Verlässlichkeit in der Planung: Dafür hängen da zu viele Prozesse dran. Da kann man nicht einfach den Stecker wieder reinstecken“, erklärte Polomka. Pflicht für ausnahmslos alle Gäste im RP5 ist übrigens ein Corona-Test, der direkt vor dem Eingang gemacht wird. „Auch Geimpfte und Genesene kommen nur mit Test rein“, betont der Inhaber.

Weidendamm

Der Weidendamm (Weidendamm 8) wird aktuell umgebaut und heißt demnächst „Weltspiele“. Im September eröffnet das „Weltspiele“– und bietet Kunstausstellungen, Party-Areas, eine Bar, einen Plattenladen und eine eigene Radiostation.

Cafe Glocksee

Das Cafe Glocksee informiert regelmäßig auf Facebook über die im Club geltenden Corona-Regeln. Vergangenen Woche wurde ein Open-Air auf dem Glocksee-Hof veranstaltet. Bei der Open-Air-Veranstaltung war kein Test notwendig.

Klub Pan

Der Klub Pan hat auf Facebook eine Mitteilung bezüglich der Wiedereröffnung veröffentlicht: „Aufgrund unserer Umbaumaßnahmen werden wir voraussichtlich nicht vor September beziehungsweise Oktober öffnen. Wir nehmen uns bewusst die Zeit den Klub komplett fit für den Neustart zu machen und das wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Natürlich arbeiten wir mit Hochdruck an vielen fantastischen Bookings, so dass ihr euch in diesem Jahr noch auf Acts wie u.a. Nastia, Lilly Palmer, Anetha, Karotte DJ, Thomas Schumacher und Milo Spykers & Farrago von Lenske Records freuen könnt.“

Sansibar

Die Sansibar (Scholvinstaße 7) teilt auf der Homepage mit, dass sich die Bar seit Wochen in der Renovierung befinde: „Ein großer Wasserschaden hat uns deutlich zugesetzt. Aber wir sind dabei alles wieder in Gang zu setzen.“ Die gesamten drei Etagen der Bar würden aktuell renoviert: „Wenn wir könnten würden wir aufmachen. Aber wir wollen euch das Beste bieten und das komplett und nicht halb herzig“, heißt es auf Facebook.

Funpark und Heartbreak Hotel

Sowohl der Funpark als auch das Heartbreak Hotel haben seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie nicht wieder geöffnet.

Faust

Bei der Faust in Linden (Bettfedernfabrik 3) sind bisher noch keine Tanzabende im Kalender, nur andere Veranstaltungen abseits des Diskobetriebs. Es werde erst demnächst geplant, ob und wie der Diskobetrieb starte.

Glitzerkeller Club

Der Glitzerkeller Club (Hallerstraße 34) will im September unter der 2G-Regel eröffnen. „Ich glaube , dass jeder versteht, dass das hin und her mit geimpft , nicht geimpft , getestet , drinnen oder Open Air zu viel Unsicherheit schafft und der Party-Stimmung nicht gerade zuträglich ist“, hieß es zuletzt auf Facebook. Unter der 2G-Regel soll ab September nun endlich wieder ausgelassen gefeiert werden können.

Holi Festival

Auch beim Holi Farbrausch Festival am 4. September in der Wedemark können Genesene und Geimpfte feiern. Wer bisher keinen Impfschutz hat oder nicht genesen ist, kann nicht zum Festival kommen. Viele der Festivalbesucherinnen und -besucher hatten schon vor der Corona-Pandemie Tickets gekauft. Diejenigen, die bis zum Festival nicht genesen oder doppelt geimpft sind, bekommen ihre bereits gekauften Tickets laut Veranstalter problemlos zurückerstattet.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass den privaten Betreibern beispielsweise von Clubs die Einlassentscheidung selbst obliegt, geht mit dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG) konform. Sollten Betriebe womöglich bald keine Getesteten mehr hereinlassen, stellt das keine Diskriminierung von Nichtgeimpften da.

Restaurants, Bars und Stadien

Für Restaurants und Bars gilt in den meisten Fällen die 3G-Regel: Wer etwa Essen gehen oder Cocktails trinken will, muss dann meist nachweisen, dass er gegen Corona geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Doch private Betreiber können auch im Bereich Gastronomie entscheiden, ob sie die 2G- oder 3G-Regel umsetzen wollen. Auch Stadionbesitzer debattieren über die Zugangsrechte.

Von André Pichiri, Manuel Behrens, Katharina Klehm und Sophie Peschke