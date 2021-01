Fehlstart ins Homeschooling: Schulplattform IServ geht am ersten Tag in die Knie

Hannover

Denkbar holprig ist am Montag der Homeschooling-Start für viele Schüler und Lehrer in der Region verlaufen. Ausgerechnet die Schulplattform IServ ging am ersten Tag nach den verlängerten Weihnachtsferien in die Knie. Die Videokonferenz-Funktion kann aktuell nicht genutzt werden, teilweise sind auch andere Funktionen betroffen. Ein Sprecher des Unternehmens ging am Montagmittag davon aus, dass das Problem erst am Dienstag behoben ist.

Das Unternehmen arbeite mit Hochdruck an der Behebung des Problems. Erste Diagnose: Da um Punkt 8 Uhr zeitgleich nahezu alle 4500 bundesweit an IServ angeschlossenen Schulen auf die Plattform zugriffen, sei das System kollabiert. Auch in der Region sind viele Schulen betroffen.

Von André Pichiri