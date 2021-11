Hannover

In Niedersachsen und anderen Bundesländern sind am frühen Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 kurzzeitig ausgefallen. Wie das Landesinnenministerium mitteilt, gab es offenbar einen Fehler bei der Telekom. Die Störung in Niedersachsen dauerte mindestens anderthalb Stunden. Wie viele Anrufer in der Zwischenzeit nicht durchkamen, ist unbekannt.

Wann genau der Fehler auftrat, lässt sich laut Ministerium nicht genau sagen. Die Warn-Apps „Nina“ und „Katwarn“ vermeldeten den großflächigen Notrufausfall in Niedersachsen um 5.46 Uhr. In Schleswig-Holstein schlug die App sogar bereits um 5.35 Uhr an. Laut niedersächsischem Ministerium sei der Alarm „mit der höchsten Gefahrenstufe“ geschehen. Um 7.13 Uhr hätten alle Leitungen wieder funktioniert, manch eine sei sogar schon früher wieder am Netz gewesen.

Notruf-Ausfall: Mehrere Bundesländer betroffen

Neben Niedersachsen und Schleswig-Holstein waren auch Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Hessen das Saarland und Sachsen-Anhalt betroffen. Am Vormittag gab der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster, Entwarnung. „Wir waren in der Lage, alle unsere Partner zu informieren“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Denn das Lagezentrum der Telekom ist mit uns sehr schnell in Kontakt getreten.“

„Einen Hackerangriff können wir aktuell ausschließen“, teilte ein Sprecher der Telekom am Nachmittag mit. „Ursächlich für die Störung war vermutlich die Einbringung einer neuen Software, die zuvor ausführlich getestet worden war und keinerlei Auffälligkeiten gezeigt hatte. Die detaillierte Analyse dauert an.“ Unter anderem das niedersächsische Innenministerium stehe mit der Telekom in engem Austausch, um mehr über die Ursache zu erfahren und entsprechende Ausfälle zukünftig zu vermeiden.

Polizei und Feuerwehr über Festnetz anrufen

Wie viele Notrufe während der Störung ins Leere liefen, kann das Ministerium nicht sagen. Im Fall einer erneuten Störung wird empfohlen, die Polizei oder Feuerwehr über die einzelnen Wachen direkt zu kontaktieren. Zur Sicherheit sollte die Festnetznummer im Telefon gespeichert werden. Für Smartphones gibt es zudem die kostenlose Notruf-App „Nora“ der Bundesländer. Über den Weg soll eine Kommunikation mit 110 und 112 möglich sein, auch wenn die Telefonleitungen ausgefallen sind.

Von Peer Hellerling