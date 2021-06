Hannover

Die Stadt muss Anfang nächster Woche zwei große Rotbuchen an der Garbsener Landstraße im Stadtteil Herrenhausen erheblich zurückschneiden, weswegen es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Im Kronenbereich sind Wurzelfäule und ein Brandkrustenpilz aufgetreten, die mächtigen Bäume mit einem Stammumfang von 279 und 356 Zentimetern fällt die Stadt dann Ende des Jahres.

Für die Schnittarbeiten wird von Dienstag bis Donnerstag (15. bis 17. Juni) jeweils von 9 Uhr bis 15 Uhr eine Wanderbaustelle an der Garbsener Landstraße eingerichtet. Passanten müssen dann die andere Straßenseite nutzen, teilt die Stadt mit. Die Baustelle beginnt zwischen der Fußgängerampel in Höhe der Garbsener Landstraße 12 und endet etwa in Höhe der Mitte des Friedhofs.

Hinüberscher Garten: Test an drei wackeligen Rotbuchen

Zudem schneidet die Stadt eine weitere Rotbuche (Stammumfang 333 Zentimeter) im Hinüberschen Garten im Stadtteil Marienwerder, abseits der Straße, stark zurück – um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Grund für die Arbeit ist ein Riesenporling, der aufgrund von Verletzungen des Baumes in die Wurzeln eingedrungen ist und im Bereich des Stammfußes das Holz zersetzt hat und somit die Standsicherheit des Baumes gefährdet. Die Stadt plant, das Holz im Wald zu belassen, damit es als Lebensraum für Lebewesen und Nährstofflieferant für den Waldboden dienen kann.

Darüber hinaus sind drei weitere große Rotbuchen (300 bis 460 Zentimeter Stammumfang) im Wald am Festplatz und im Mittelwald im Zuge routinemäßiger Baumkontrollen als möglicherweise gefährdet eingestuft worden, so die Stadt. Ein Gutachterbüro habe die Bäume inzwischen auf ihre Standsicherheit überprüft, noch im Juni stehe fest, ob diese Bäume ebenfalls gefällt werden müssen. Ersatzpflanzung an gleicher Stelle sind nicht möglich, deshalb sucht die Stadt nach Ausweichstandorten im Hinüberschen Garten oder im engeren Umfeld.

Von Andreas Voigt