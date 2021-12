Hannover

Die hannoversche Baum Unternehmensgruppe trennt sich von ihrem Mehrheitsanteil an der Schnellrestaurantkette Burger King Deutschland GmbH. Eigentümer Gregor Baum (55) sagt, er will sich stärker auf sein Immobiliengeschäft konzentrieren.

Das bisherige, 2015 gegründete Gemeinschaftsunternehmen von Baum mit der „Restaurants Brands International“ betreibt bislang 110 Burger King-Läden in Deutschland und betreut etwa 640 Franchisenehmer, die solche Restaurants in Lizenz betreiben, vor allem in Sachen Einkauf und Marketing (Markenpolitik, Werbung, Logistik).

„Lag damals am Boden“

Baum selbst sagt, er sei „stolz, dass wir in den vergangenen 22 Jahren als Franchisenehmer, davon die letzten sechs Jahre als Masterfranchisenehmer, die Entwicklung von Burger King in Deutschland erfolgreich begleiten konnten“. Damals, 1999, habe man ein Restaurant in Hildesheim gebaut und es dann selbst betrieben, kurz darauf folgten Läden in Hannover und Hameln.

Damals sei Burger King auch „ziemlich am Boden“ gewesen. Jetzt seien „die Zahlen sehr gut, zumindest gut“, allein in den letzten sechs Jahren sei die Zahl der Restaurants verdreifacht worden. Deutschlandweit seien zuletzt (bis vor Corona) 30 Restaurants pro Jahr eröffnet worden – weiteres Wachstum ist das erklärte Ziel.

Als Vermieter verbunden

Allerdings wird es kein vollständiger Abschied von dem Burgerbrater: Baum gehören „so um 25 bis 30“ Immobilien, die er an die Fast-Food-Kette vermietet hat – das soll auch so bleiben und kann mehr werden: „Wir werden gerne weiter für die bauen.“ Die Konzentration auf das Immobiliengeschäft ist Baum wichtig, denn „da haben wir genug zu tun, haben große Projekte vor der Brust. Und das ist, was unsere DNA ist“.

Die hannoversche Unternehmensgruppe agierte bisher mehr in der Art einer erweiterten Finanzbeteiligung – eingebunden in die übergeordneten Entscheidungen, aber nicht ins operative Burger-Geschäft.

Der Käufer ist finanzstark

Durch die Übernahme der Baum-Anteile wird der Investor McWin Food Ecosystem Fund Mehrheitsgesellschafter von Burger King Deutschland, das weiter „Master Franchisenehmer“ von Burger King (weltweit etwa 18.500 Restaurants) bleibt. Dessen Geschäftsführer Cornelius Everke, sieht die Restaurantmarke in Deutschland „so gut positioniert wie noch nie“, und erklärte Baum gegenüber dafür seinen Dank.

Hinter dem Anteilskäufer McWin stehen mit Henry McGovern und Steve Winegar, zwei der größten Restaurant- und Lebensmittelinvestoren in Europa, die etwa auch an Vapiano und Dean & David beteiligt sind – und die Burger King zu dem angepeilten weiteren Wachstum verhelfen sollen.

Von Ralph Hübner