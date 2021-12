Fast jeder vierte Corona-Fall in Niedersachsen ist Omikron-Variante

Hannover

443 Fälle von Omikron in Niedersachsen meldete am Dienstag das Robert-Koch-Institut – und hinkte dem tatsächlichen Stand damit schon hinterher. Tatsächlich seien „heute 466 Fälle aus verschiedenen Landkreisen/kreisfreien Städten bekannt, bei denen eine Infektion mit der Omikron-Variante mittels zielgerichteter PCR-Untersuchung (Target-PCR) und/oder Sequenzierung nachgewiesen wurde“, sagte Manfred Böhling vom Sozialministerium am Dienstag. Der Anteil der Omikron-Variante an allen untersuchten positiven Proben sei auf 23,5 Prozent gestiegen. In der Vorwoche waren es noch 8,2 Prozent.

Dabei werden landesweit nicht mal alle PCR-Tests auf Omikron untersucht. Niedersachsen richtet sich nach einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die eine Sequenzierung bei fünf bis zehn Prozent der positiven Proben aus der Routine-PCR-Diagnostik vorsieht. Die Sequenzierung erfolgt zum einen bei zufällig ausgewählten Proben und zum anderen anlassbezogen: Treten Auffälligkeiten auf wie beispielsweise größere Ausbrüche trotz angewendeter Hygienemaßnahmen oder unerwartet schwere Krankheitsverläufe, werden die positiven Befunde sequenziert.

220 Euro für eine Datenübermittlung

Die Kosten für einen Omikron-Test ließen sich nicht verallgemeinern, so Böhling. Das hänge von der Untersuchungsmethode und „laborspezifischen Parametern“ ab. Nur so viel: „Nach der Verordnung des Bundgesundheitsministeriums für die Übermittlung der Genomsequenzen haben die sequenzierenden Laboratorien und Einrichtungen einen Anspruch auf eine Vergütung in Höhe von 220 Euro pro Datenübermittlung.“

Weil die Kurve so rasch steigt und Omikron eben sehr viel ansteckender als Delta ist, geht das Landesgesundheitsamt davon aus, „dass die Omikron-Variante in vier bis fünf Wochen die dominierende Variante in Niedersachsen sein wird“, so Böhling. Das gilt auch für die Region Hannover. Die Zahl der registrierten Omikron-Fälle ist hier binnen sechs Tagen von 21 (23. Dezember) auf 181 (Dienstag) gestiegen. Am Montag waren es 110 Betroffene.

Zielgerichtete Prüfung geht schneller

Die Sequenzierung auszuweiten, hält das Ministerium für nicht nötig: „In Ausbruchssituationen besteht keine Notwendigkeit, jede einzelne Probe zu typisieren, da eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Infektionen des Ausbruchs auf die gleiche Variante zurückzuführen sind“. Im Übrigen biete eine „zielgerichteten PCR-Untersuchung (Target-PCR) eine weniger aufwändige und schnellere Nachweismethode als die Durchführung einer Sequenzierung“.

Die Region handelt da anders. Sprecherin Christina Kreutz: „Das Gesundheitsamt der Region Hannover lässt nach Möglichkeit alle PCR-Tests auf Omikron untersuchen. Das setzt allerdings entsprechende Laborkapazitäten voraus und nimmt Zeit in Anspruch. Das neuartige Verfahren der sogenannten „Target PCR“ ist der Sequenzierung vorgeschaltet, ebenfalls sehr genau und wird auch vom Landesgesundheitsamt als Bestätigung von Omikron betrachtet.“

Von Vera König