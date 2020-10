Hannover

Als Elsa Kruse ihren Dienst bei der Üstra antrat, war das hannoversche Verkehrsunternehmen ein Männerladen. In der Führungsetage sowieso. Kruse setzte sich dennoch durch, übernahm im Dezember 1932 die käufmännische Leitung. 1948 wurde sie die erste Frau mit Prokura bei der Üstra. Damit durfte sie auch die Ausgabe hoher Geldsummen abzeichnen. An sie erinnert jetzt eine Straße. Und das nicht irgendwo, sondern in der neuen Üstra-Werkssiedlung an der Wedelstraße ( Vahrenwald).

Bezirksbürgermeisterin Irmgard Walkling-Stehmann enthüllte am Mittwoch das Straßenschild. „Selbstbewusst und kompetent“ sei Kruse gewesen. Es sei eine gute Sache, dass gleich zwei Frauen geehrt würden. Neben der Elsa-Kruse-Straße wurde auch die Anna-Klähn-Straße eingeweiht. Klähn fing am 1. Oktober 1914 als Ersatz für im Felde stehende Männer bei der Üstra als Schaffnerin an. Auch nach dem Ersten Weltkrieg blieb sie im Dienst. 1915 war ihr Ehemann gefallen, der ebenfalls für die Üstra gearbeitet hatte. Klähn steht auch exemplarisch für einen Weg, den viele Frauen gingen, die im Ersten Weltkrieg als Mitarbeiterinnen bei der Üstra anfingen.

Ehrung: Üstra-Chef Volkhardt Klöppner (von links), Bernd Burghardt von der Üstra-Versorgungseinrichtung, Bezirksbürgermeisterin Irma Walkling-Stehmann, Betriebsrat Willi Degener und Üstra-Personalchefin Denise Hain bei der Enthüllung des Straßenschildes für Elsa Kruse. Quelle: Florian Arp/Üstra

Als dritte Straße wurde die Eduardo-Vargas-Straße eingeweiht. Der 1996 verstorbene Architekt war 1975 ins Exil nach Hannover gegangen, wo er als Professor an der Universität Hannover am Institut für Architekturtheorie lehrte.

Für das Klima: Nur Keller und Treppenhaus aus Stahlbeton

In der Üstra-Werkssiedlung sind die Arbeiten so gut wie abgeschlossen. Nur in einem Wohnkomplex sind noch Handwerker im Einsatz. Das besondere an der Siedlung: Die Gebäude sind fast vollständig aus Holz errichtet. Nur der Keller und das Treppenhaus bestehen aus Stahlbeton. Das soll die CO2-Bilanz verbessern und damit das Klima schonen. „Das kennt man aus Skandinavien und Österreich. Aber in Norddeutschland ist es das erste Projekt dieser Art“, sagt Bernd Burghardt, Geschäftsführer der Versorgungseinrichtung der Üstra, der Bauherrin des Vorhabens. Sie hat rund 38 Millionen Euro in die Werkssiedlung investiert. 2017 waren auf dem Gelände drei Bomben gefunden worden. Rund 50.000 Hannoveraner mussten evakuiert werden.

139 Wohnungen sind an der Wedelstraße entstanden. Gut 100 davon sind schon vermietet. 30 Prozent davon an Mitarbeiter der Üstra oder Ehemalige des Unternehmens. Sie haben bevorrechtigt Anspruch auf die Wohnungen. 20 Prozent der Wohnungen in der Siedlung sind Sozialwohnungen und wurden von der Stadt gefördert.

Von Christian Bohnenkamp