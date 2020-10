Fast 900 Niedersachsen warten auf Organspende

Hannover

862 Niedersachsen stehen derzeit auf der Warteliste für ein Spenderorgan. "Erfreulicherweise ist die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen auf eine Organspende warten, innerhalb eines Jahres leicht zurückgegangen", sagt Raphael Koßmann von der Techniker Krankenkasse (TK) in Niedersachsen. Am 1. Juli 2019 waren es noch 887 Patienten.

Ein Grund könnte die Änderung des Transplantationsgesetzes Anfang dieses Jahres sein, vermutet der Experte. Das Thema Organspende habe dadurch wieder vermehrt Aufmerksamkeit erfahren.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Am häufigsten benötigen die Patienten eine Niere (754), gefolgt von Herz (59), Leber (40), Bauchspeicheldrüse (36) und Lunge (11). Deutschlandweit warteten am Stichtag 1. Juli 2020 noch 9.029 Menschen auf ein Spenderorgan.

Wunsch dokumentieren

Um die Organspenderzahl zu erhöhen, informieren die Kassen ihre Versicherten alle zwei Jahre. Die TK rät, den eigenen Willen nicht nur zu dokumentieren, sondern zeitgleich auch mit dem persönlichen Umfeld zu besprechen.

Die Wartelistenzahlen stammen von Eurotransplant, der europäischen Vermittlungsstelle für Organspenden. Sie arbeitet eng mit den Organspendeorganisationen, Transplantationszentren, Laboratorien und Krankenhäusern zusammen.

Von Vera König