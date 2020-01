Das Bewusstsein muss sich ändern

Hannover

Die Fashion Week in Berlin startet und soll Lust machen auf neue Mode. Neue Schnitte, Farben, Formen. Käufer sollen noch mehr kaufen. Dabei nimmt Deutschland laut Bundesforschungsministerium neben der Schweiz und den USA mit zwölf Kilo gekaufter Kleidung pro Kopf und Jahr schon einen Spitzenplatz im internationalen Vergleich ein. Kein zukunftsträchtiger Titel.

Die Modeindustrie gilt als einer der größten Umweltverschmutzer überhaupt. Da ist zum Beispiel das Mikroplastik, das aus den synthetischen Fasern ins Wasser gespült wird; da sind die Rückstände, die in vielen Herstellungsländern ungeklärt in die Ozeane entsorgt werden. Und davon gibt’s immer mehr. Fast Fashion heißt der Trend, der Mode-Riesen bis zu zwei neue Kollektionen im Monat anbieten lässt. Mindestens. Die Kunden sollen stets Neues entdecken. Aber dann bleiben 40 Prozent der Neuanschaffungen im Schrank. Oder landen gleich in der Tonne.

So geht’s nicht weiter. Auch nicht mit neuen Fasern, die umweltverträglicher sein, sich besser abbauen lassen sollen. Wichtig ist vor allem, was die Gegenbewegung bewirken möchte, die Slow Fashion: Eine Bewusstseinsänderung muss her. Denn am Ende bestimmt wie immer die Nachfrage den Markt. Der Kunde, der auf Nachhaltigkeit in der Mode achtet, auf langlebige Kleidung, vielleicht sogar aus zweiter Hand.

Von Verena Koll