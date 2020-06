Farb-Anschlag auf Polizeistation in Hannover: Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen Farb-Anschlag auf die Polizei in Hannover verübt. Die Täter schleuderten mehrere Beutel mit gelblicher Farbe gegen das Dienstgebäude in Kleefeld. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Attacke eine Reaktion auf den Tod von George Floyd ist, der in den Amerika an den Folgen von Polizeigewalt gestorben ist.