Chef von Laseroptik der Familienunternehmer des Jahres

HANNOVER

Die Lorbeeren will Wolfgang Ebert nicht allein einheimsen. „Die muss ich gut verteilen“, sagt der Chef der Garbsener Firma Laseroptik lachend. Am Donnerstag wurde Ebert vom Wirtschaftsverband „Die Familienunternehmer“ als Familienunternehmer des Jahres ausgezeichnet – es war das 20. Mal, das dieser Preis verliehen wurde. „ Laseroptik ist ein klassischer Hidden Champion, ein Weltmarktführer in Sachen optische Lasergeräte“, erklärt Andreas Pralle, Vorsitzender des Verbandes, die Wahl. Die Juroren habe die Art und Weise beeindruckt, wie das Unternehmen geführt wird: familiär, nachhaltig, ökologisch engagiert und sozial orientiert.

Eltern gründen Firma

Gegründet haben die Firma 1984 Eberts Eltern, Mutter Angelika und der 2019 verstorbene Vater Johannes Ebert. Sein Vater sei damals schon Ende 40 gewesen und habe sein sicheres Beamtengehalt aufgegeben, ebenso die Mutter. „Er hat auf alles verzichtet und in der Garage weitergemacht.“ Seine Eltern hätten „sehr gut vorgelegt und vorgelebt“, wie das geht mit Familienunternehmen.

Man frühstückt gemeinsam

Das Familiäre ist bis heute Teil der Firmenidentität: Jeden Morgen frühstückt man gemeinsam, es herrschen flache Hierarchien, im Betriebskindergarten werden die jüngsten „Firmenangehörigen“ betreut, auch viele Rentner arbeiten noch nach Renteneintritt für ein paar Stunden wöchentlich bei Laseroptik, wenn sie wollen. „Sie gehören weiter zum Unternehmen. Wir brauchen unsere Rentner und ihre Kenntnisse“, so Ebert, dessen Bruder Martin (ein Physiker wie der Vater) ebenfalls im Unternehmen tätig ist.

Die rund 100 Beschäftigten arbeiten im Einschicht-Betrieb – eine ganz bewusste Entscheidung. „Es soll noch ein Leben neben der Arbeit geben bei uns“, erklärt der Firmenchef. Das Wohl der Mitarbeiter stehe vor der Profitmaximierung. Manchmal gebe es auch Beschäftigte, denen es im Haus zu sehr menschele. „Das ist auch in Ordnung. Aber dann passen die eben nicht zu uns.“ Oft passiert das aber wohl nicht: „Die Fluktuation bei uns ist sehr niedrig. Und das ist gut so.“ Sogar ökologisch engagiert sich die Firma mit Sitz im Garbsener Stadtteil Frielingen, es gibt einen Storchenhorst und Platz für Eulen, Falken und Fledermäuse auf dem Betriebsgelände.

Technik im All

Bekannt ist das Hightech-Familienunternehmen für seine speziell beschichteten Optiken und Spiegel für Laser, die in Medizin, Forschung, Industrie und sogar im All eingesetzt werden. Als die europäische Luftfahrtbehörde Esa im September 2018 den neuen Satellit Aeolus in den Weltraum schoss, waren an Bord auch winzige beschichtete Spiegel von Laseroptik. „Auch in jedem Handy mit hochauflösendem Display steckt Technik aus Frielingen“, sagt Ebert, der gern witzelt, er führe ein landwirtschaftliches Unternehmen – eine wirtschaftliche Firma auf dem Land, die einen Jahresumsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich einfährt.

Ausgezeichnet mit dem „Preis der Jungen Unternehmer“ wurde zudem Helge Mensching, der 2017 die Geschäftsführung des familieneigenen Massivbau-Anbieters Heinz von Heiden (330 Mitarbeiter) mit Sitz in Isernhagen übernahm.

Von INKEN HÄGERMANN