Familieninitiative will Wechselmodell für alle Schüler in Niedersachsen

Die Pandemie beeinträchtigt Niedersachsen seit mehr als einem Jahr. Besonders betroffen: Kinder und Jugendliche. Viele Schülerinnen und Schüler in Hannover und dem Rest des Landes haben die Schule angesichts der hohen Infektionszahlen 2021 kaum von innen gesehen – denn zum Großteil ist der Präsenzunterricht nur noch für Grund-, Förderschulklassen und Abschlussjahrgängen möglich.

Initiative Familien: „Die Kinder brauchen die Schule“

Die Initiative Familien fordert deswegen das Wechselmodell für alle Kinder und Jugendlichen im Land. Am Sonntag rief sie auf dem Platz der Göttinger Sieben zu mehr Kinderrechten auf. Anne Jansen sagte gegenüber der NP: „Die Kinder brauchen die Schule.“ Seit mehr als einem Jahr laste die Pandemie auf den Schwächsten der Gesellschaft, zeigte sich die Mutter von zwei Grundschulkindern überzeugt.

Es dürfe nicht sein, dass weiterführende Schulen bei einer Inzidenz ab 100 in das Distanzlernen wechseln, Terminshopping aber bis zu einem Wert von 150 erlaubt sei. So könnten die Zahlen weiter steigen und der Unterricht noch länger unmöglich sein. Zudem kritisiert Anne Jansen: „Es ist erlaubt, ins Büro zu fahren, aber Kinder können nicht vernünftig lernen. Bildung muss klare Priorität der Landesregierung sein.“

Niedersachsen besonders vorsichtig

Niedersachsen ist im Vergleich zu anderen Ländern besonders vorsichtig. Anders als es die Bundes-Notbremse, die in der vergangenen Woche vom Bundestag verabschiedet wurde, festschreibt, schließen weiterführende Schulen nicht bei einer Inzidenz von 165, sondern schon ab 100. Großzügiger war das Land zuvor allerdings bei Grundschulen, diese durften bis vor Inkrafttreten der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes bis zu einer Inzidenz von 200 im Szenario B unterrichten. Seit vergangener Woche gilt für sie aber der Wert 165. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) begründete dies damit, dass die Landes-Regelung nur schärfer, nicht aber lockerer als das Bundesgesetz sein dürfe.

Kultusminister stellt sich hinter scharfen Kurs

Gleichzeitig stellte er sich auch hinter den scharfen Kurs im Bildungsbereich. „Wir behalten in Niedersachsen unsere Linie grundsätzlich bei und gehen wie geplant einen Schritt nach dem anderen“, schrieb der Kultusminister am Donnerstag in einem Brief an die Schulleitungen. Zu den bevorstehenden Schritten gehöre es, die Testergebnisse auszuwerten. In der Erhebung könnte dann eine Perspektive liegen. Gegenüber Medien äußerte er, dass Öffnungsschritte möglicherweise ab Mitte Mai denkbar seien. Dann könnten gegebenenfalls auch die weiterführenden Schulen bis zu einer Inzidenz von 165 im Wechselmodell lernen.

Landesverband Bildung und Erziehung: „Unseriöse Debatte“

Franz-Josef Meyer, Vorsitzender des Landesverbandes Bildung und Erziehung, hält diese Äußerung für vorschnell. Grant Hendrik Tonne habe damit eine unseriöse Debatte ausgelöst, die bei Eltern Erwartungen schüre, die nicht eingehalten werden könnten. Es gebe gerade bei der Test-Strategie noch zu große Versorgungslücken an den Schulen. Zudem seien weitere Öffnungen nicht realistisch, weil keine valide Aussage über den Mehrwert von Testungen möglich sei.

Düstere Aussichten für Ende des Schuljahres

Statt Hoffnung macht sich bei der Initiative Familie und den mehr als 70 Teilnehmenden der Kundgebung vielmehr Wut breit. Anne Jansen macht mit Blick auf die Region Hannover, in der die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut am Sonntag bei 125,1 lag und in der vergangene Woche den Wert 140 überschritt, deutlich: „Machen wir uns nichts vor, Grundschulen werden vermutlich ebenfalls bald schließen und dann sieht es kurz vor Ende des Schuljahres noch düsterer aus.“

von Mandy Sarti