Hannover

Die Corona-Krise hat viele Probleme in der Gesellschaft schonungslos offengelegt: Pflegenotstand, mangelnde Digitalisierung, Rücksichtslosigkeit von Impfgegnern. Dass die Pandemie nun auch eine Rolle im Familienrecht spielt, ist eher außergewöhnlich.

Das Familiengericht in Hannover musste sich jetzt mit einer Klage von Lars Müller (Name geändert) auseinandersetzen. Der Mann ist von seiner Frau geschieden. Für das drei Jahre alte Kind haben beide Eltern das gemeinsame Sorgerecht.

Spanien ist kein Hochrisikogebiet

Nun wollte Lars Müller per einstweiliger Verfügung die alleinige Entscheidungsbefugnis für die Reisen seines Sohnes vor Gericht erstreiten. Seine Ex beabsichtigt mit ihrem Kind, in Spanien ihre Eltern zu besuchen. Die Argumentation des Vaters: Aus Gründen des Gesundheitsschutzes lehne er die Reise ab. Im Flieger und in Spanien sei das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 zu groß.

Der Familienrichter hat das Begehren des Vaters zurückgewiesen. Die Gründe: „Das Reiseziel Valencia ist kein Hochrisikogebiet.“ Mit einer Impfquote von rund 70 Prozent in Niedersachsen und 80 Prozent in Spanien sei das Ansteckungsrisiko ohnehin eher gering.

Überschaubare Flugzeit

Außerdem seien alle Fluggäste entweder geimpft oder negativ getestet. „Das habe die Auskunft der spanischen Behörden ergeben“, heißt es im Urteil. Im Übrigen sei die Flugzeit und die damit verbundene Nähe zu den Mitreisenden bei einem Mittelstreckenflug „überschaubar“.

Die Geschichte am Rande: In einem anderen Verfahren war Lars Müller verpflichtet worden, den Kinderausweis des Kindes herauszugeben. Dem sei er bislang noch nicht nachgekommen, erklärte Gerichtssprecher Koray Freudenberg. Es sieht ganz danach aus, als müsse der Vater den Pass des Kindes bald herausrücken.

Von Thomas Nagel