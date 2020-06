Hannover

Mitteilungen des Amtsgerichts aus dem Familienrecht sind sehr, sehr selten. Umso erstaunlicher ist die Presseinformation vom Dienstag. Darin wird mitgeteilt, dass einem Vater das Sorgerecht für seine Tochter (10) und seinen Sohn (5) entzogen worden sei.

Kommt vor, mag man denken. Die Umstände des Falls sind aber sehr außergewöhnlich. Der Vater ist ein polizeibekannter Drogenhändler, der in U-Haft auf seinen Prozess wartet. Bei drei Hausdurchsuchungen fanden die Ermittler Marihuana, Amphetamine und Kokain. Razzien fanden im Juni 2018, Mai 2019 und April 2020 statt. Bei der ersten Durchsuchung wurden Messer, eine Machete und ein Schlagring gefunden. Das Jugendamt kenne die Familie seit 2012, teilte Amtsgerichtssprecher Koray Freudenberg mit. Das Paar lebt mittlerweile getrennt.

Anzeige

Kinder haben Drogen im Körper

Bei den Kindern fanden Rechtsmediziner der MHH Drogen in den Haaren. „Die Spuren von Betäubungsmitteln haben sich wohl durch Körperkontakt mit dem Kindsvater übertragen“, heißt es in der Pressemitteilung. Ob die Kinder vielleicht auch Drogen konsumiert haben, kann nicht komplett ausgeschlossen werden. Das Rauschgift lag teilweise offen in der Wohnung herum. Über die Langzeitwirkungen von Drogen auf kleine Kinder ist bislang wenig bekannt. Klar ist aber, dass das nicht gut sein kann für eine gesunde Entwicklung.

Weitere NP+ Artikel

Und die Kinder haben wohl auch miterlebt, wie Papa Drogen verkaufte. Laut seines Geständnisses handle er seit Ende 2017 mit Rauschgift. Ein „Kunde“ kannte auch die Kinder. Sie waren wohl mehr oder weniger oft Zeugen der illegalen Geschäfte ihres Papas.

Vater erwartet mehrjährige Haftstrafe

Da nicht-geringe Mengen von Rauschgift bei dem Mann gefunden wurden, erwartet ihn eine mehrjährige Haftstrafe. In jedem Fall wurde es dem Familiengericht jetzt zu heikel: Drogen im Kinderkörper, Junge und Mädchen Zeugen bei Rauschgiftgeschäften, die häufig auch Gewalt mit sich bringen. Der unbegleitete Umgang des Vaters mit seinen Kindern ist für zwei Jahre ausgesetzt; wenn das mal reicht.

Lesen Sie mehr

Von Thomas Nagel