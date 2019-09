Hannover

Drama in Vahrenwald: In der Nacht zum Sonntag ist in einem Mehrfamilienhaus an der Vahrenwalder Straße ein Ehestreit eskaliert. Ein 33-Jähriger stach mit einem Messer auf seine Frau ein. Die 31-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Wie Polizeisprecher Philipp Hasse am Sonntagnachmittag auf NP-Nachfrage...