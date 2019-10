Familien-Drama in Davenstedt: Messerstecher (19) psychisch gestört?

Hannover

Familien-Drama in Davenstedt: Nach der Attacke eines 19-Jährigen auf seinen Bruder (9), seiner Mutter (39) und seinem Stiefvater (39) sucht die Polizei nach dem Motiv für die Wahnsinnstat. Der Mann hatte die Mitglieder seiner Familie am Donnerstagabend angegriffen und die beiden 39-Jährigen mit einem Küchenmesser so schwer verletzt, dass sie notoperiert werden mussten. Offenbar gibt es deutliche Hinweise, dass der Täter psychische Probleme hat.

Unvermittelter Angriff auf Bruder

Und das war passiert: Der 19-Jährige hatte sich zunächst allein auf dem Dachboden des Mietshauses an der Straße In der Steinbreite aufgehalten, wo die Familie wohnt. Er brüllte lautstark herum. Gegen 22 Uhr ging er in die Wohnung der Mutter und seines Stiefvaters. Ohne Vorwarnung griff er dort seinen kleinen Bruder an, würgte ihn, hielt dabei ein Messer in der Hand.

Stichverletzungen im Oberkörper

Die Mutter und der Stiefvater eilten dem Neunjährigen zur Hilfe. Der 19-Jährige griff auch die Erwachsenen an, stach mit dem Küchenmesser auf sie ein. „Beide erlitten Stichverletzungen am Oberkörper“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Der schwer verletzten 39-Jährigen gelang es dennoch, ihrem Sohn das Messer zu entreißen.

Lebensgefährliche Verletzungen

Ein Notarzt stellte bei den beiden Erwachsenen lebensbedrohliche Stichverletzungen fest. Sie wurden in Kliniken eingeliefert und notoperiert. Inzwischen ist ihr Zustand laut Hasse stabil. Auch der Neunjährige wurde verletzt. „Bei ihm wurden Würgemale am Hals festgestellt“, so der Sprecher.

Versuchtes Tötungsdelikt?

Der Messerstecher wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikt ermittelt.

Vorführung beim Psychiater

Es liegen offenbar Hinweise vor, dass der 19-Jährige krank ist. „Es gibt einige Besonderheiten, die daraufhin deuten, dass es eine psychische Störung im Hintergrund geben könnte“, so Oberstaatsanwalt Thomas Klinge zur NP. Deshalb soll der Täter am Freitag einem psychiatrischen Sachverständigen für eine erste Einschätzung vorgeführt werden.

Von Britta Mahrholz