Familien-Drama bei Hannover: Stieß Mann seine Schwiegermutter (89) die Treppe hinunter?

Hannover

Familien-Drama in der Nähe von Hannover: In Langenhagen ist eine 89-jährige Rentnerin bei einem Treppensturz schwer verletzt worden. Wie sich herausstellte, wurde die Frau offenbar mit Absicht die Stufen hinunter gestoßen. Unter Verdacht steht ihr Schwiegersohn (67). Er wurde von der Polizei festgenommen. Gegen ihn wir wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich die Tat bereits am Dienstag ereignet. Tatort ist ein Haus an der Niedersachsenstraße in Langenhagen. Gegen 11 Uhr wurde von dort der Rettungsdienst alarmiert, weil die 89-Jährige eine Treppe hinunter gestürzt war. Sie hatte schwere Verletzungen am Hinterkopf und einen Schock erlitten. Ihr Schwiegersohn hatte selbst den Rettungswagen gerufen.

Zunächst sah alles nach einem Unglück aus

Die alte Dame schwebte zwar nicht in akuter Lebensgefahr. „Aufgrund ihres Alters und der Kopfverletzungen bestand aber die Gefahr, dass die Frau versterben könnte“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Zunächst sah aber alles nach einem Unglücksfall aus.

Das änderte sich am Freitag. Inzwischen konnte die 89-Jährige vernommen werden. Weitere Ermittlungen brachten Hinweise darauf, dass der Schwiegersohn die alte Frau vorsätzlich die Treppe hinunter gestoßen haben könnte.

Vorführung beim Haftrichter

Der 67-Jährige wurde am Freitag festgenommen. Er sitzt aktuell im Polizeigewahrsam. In dem Haus an der Niedersachsenstraße wird der Tatort aufgenommen. Kriminaltechniker suchen nach Spuren. „Es werden auch weitere Vernehmungen geführt“, so Schmieder. Die Ermittlungen dauern an.

Am Sonnabend soll der verdächtige Schwiegersohn dem Haftrichter vorgeführt werden.

Von Britta Mahrholz