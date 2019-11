Hannover: Familienvater sieht massenhaft Kinderpornos

HANNOVER

Dieter Ahrens (56, Name geändert) schein ein wortkarger Mensch zu sein. Vor dem Urteil sagt er dann doch: „Ich schäme mich in Grund und Boden.“ Der Angeklagte wurde am Dienstag im Amtsgericht Hannover wegen Besitzes und Verbreitens von kinderpornografischen Dateien zu einem 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Auch für Amtsrichter Michael Stüber war das ein außergewöhnlicher Fall. „Sie haben eine unbegreifliche hohe Zahl von kinderpornografischen Bildern gehabt. Das habe ich so noch nicht erlebt“, sagte der erfahrene Amtsrichter. Die Ermittler fanden 13 641 Dateien auf dem Rechner von Ahrens. Sie brachen ihre Auswertung wegen der Menge der Bilder irgendwann ab.

Angeklagter ist Familienvater

Der Angeklagte ist Familienvater. Wie konnte es nur so weit kommen? Anwalt Sascha Gramm erklärte: „Mein Mandant weiß um sein problematisches Konsumverhalten von Pornos. Und dass er damit mittelbar den sexuellen Missbrauch von Kindern begünstigt.“

Ein Therapeut attestierte dem Angeklagten eine „Pornsosucht“. Weil er bei seiner Frau nicht mehr zum Zuge kam, habe er angefangen Pornos zu schauen. Anstatt seine Gattin zu betrügen, lud er sich über Jahre immer wieder Dateien herunter. Im Jahr 2016 verschickte er auch einzelne kinderpornografische Dateien. „Bei ihm ist auch eine pädophile Neigung vorhanden“, sagt Anwalt Gramm.

Ehefrau wusste von nichts

Seit Monaten ist Ahrens in psychotherapeutischer Behandlung. „Die Therapie mache ich so lange weiter, wie ich sie brauche“, sagte er. Richter Stüber machte die Behandlung auch zur Bewährungsauflage. Ferner muss der nicht vorbestrafte Mann 1400 Euro an die Stiftung „Operhilfe“ zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Der Gang nach Canossa steht dem Verurteilten noch bevor. Bei der Hausdurchsuchung am 18. Dezember 2018 war seine Ehefrau anwesend. Bis dahin habe sie nichts von seinem Treiben gewusst, sagte Ahrens. Und bislang hätten sie auch nicht darüber gesprochen. „Das ist keine schöne Situation“, meinte der Richter. Dieter Ahrens antwortete nur: „Ja.“

Von Thomas Nagel