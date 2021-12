Hannover

Gegen 15.30 Uhr am Mittwoch kommt Thomas B. aus dem Ausgang vom Amtsgericht Hannover. Davor warten seit Stunden bereits ein gutes Dutzend Maskengegner, die auf B. und das Urteil gegen ihn warten. Als sie den 40-Jährigen sehen, zücken sie ihre Smartphones. B. bleibt auf der obersten Treppenstufe stehen und sagt: „Zwei Monate auf Bewährung.“

Vor dem Amtsgericht hatten mehrere Kritiker der Corona-Maßnahmen auf Thomas B. und das Urteil gewartet. Quelle: Frank Tunnat

Aus dem Grüppchen erhebt sich ungläubiges Gemurmel. Der Verurteilte hebt beschwichtigend die Hände: „Ich werde durch alle Instanzen gehen.“ Dann kritisiert er den Richter, die Staatsanwältin und das Verfahren, die ihn allesamt aus seiner thüringischen Heimat zum wiederholten Mal nach Hannover geführt haben.

Angeklagter zeigt Attest bei Demo in Hannover vor

Denn nur ein paar Hundert Meter entfernt – auf dem Opernplatz – hatten am 21. Februar diesen Jahres sowohl seine öffentliche Inszenierung als Maskengegner, wie auch das Strafverfahren gegen ihn seinen Anfang gefunden. Der Vorwurf: Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse.

Dieser Teil der Geschichte ist schnell erzählt. B., der in einschlägigen Telegram-Chats aktiv ist, war Ende Februar zu einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen aus seiner Heimat Sprötau angereist. Er wollte eine Rede halten. Wie immer wurden vor Beginn der Kundgebung die Auflagen verlesen. Dazu gehörte auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Umstrittene Medizinerin aus Duderstadt ist B.’s Hausärztin

Wie ein Polizist später vor Gericht erzählte, beobachteten die Beamten weder zu Beginn der Demo noch eine halbe Stunde später, dass B. eine Maske trug. Zwei Beamte sprachen B. auf die Ordnungswidrigkeit an. Statt einer Mund-Nasen-Bedeckung zückte dieser ein Attest, das ihn von der Maskenpflicht befreite.

Und hier beginnt der verworren Teil, der vor Gericht so einige Fragen aufwarf: Als die Polizisten das Attest überprüften, erkannten sie sofort die Unterschrift die Ausstellerin. Es handelte sich um die Ärztin Carola J.-K. aus Duderstadt. Die Medizinerin ist derzeit selbst von der Staatsanwaltschaft Göttingen angeklagt. Sie soll in 16 Fällen gleichlautende Atteste an Patientinnen und Patienten ausgestellte haben, um diese von der Maskenpflicht zu befreien. Eines davon besitzt Thomas B. – und genau das zeigte er den Polizisten in Hannover vor.

Umstrittene Ärztin: Carola J.-K. aus Duderstadt Quelle: Ilona Hottmann (Archiv)

Wann wird man von der Maskenpflicht ausgenommen?

B. und die Duderstädter Ärztin waren sowohl am 21. Februar gemeinsam in Hannover, wie nun auch am Mittwoch vor dem Amtsgericht. Dort war die Medizinerin als Zeugin und B.s vermeintliche Hausärztin geladen. Beide kamen mit Attest, aber ohne Maske ins Gerichtsgebäude. Wie ein Sprecher des Amtsgerichts auf Anfrage mitteilt, habe B. das Attest von Carola J.-K. und die Ärztin das Gesundheitszeugnis von sich selbst ausgestellt bekommen.

Das warf eine der Hauptfragen des Verfahrens auf: Wie krank muss man eigentlich sein, um von der Maskenpflicht ausgenommen zu werden? Oberflächlich betrachtet, schien es B. nicht schlecht zu gehen. Den Weg zum Verhandlungssaal im zweiten Stock über das Treppenhaus schaffte er mühelos, wo er mit seiner Ärztin bester Laune war.

Diagnose: „Schlafstörungen“ und „Ängste“

Genau Angaben zu seinem körperlichen und psychischen Gesundheitszustand wollte er vor Gericht dann aber nicht machen. „Ich vertraue meiner Hausärztin und die hat mir das Attest ausgestellt“, sagte B. Der Angeklagte gab an, dass er nur ein paar Male wegen kleinerer Beschwerden und eben zur Attestausstellung bei ihr gewesen sei. Carola J.-K. wollte hingegen nichts über ihren Patienten sagen und verlas stattdessen eine eidesstaatliche Versicherung – mit dem Papier sei alles in Ordnung.

Auf dem Gesundheitszeugnis und der beschlagnahmten Patientenakte B.’s konnte das Gericht nur „Schlafstörungen“ und „Ängste“ als Diagnose finden. Der Staatsanwaltschaft reichte das nicht annähernd, um keine Maske tragen zu müssen. „Es gibt nicht den Hauch eines Hinweises, dass B. krank ist“, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Auch psychische Leiden seien nicht nachweisbar, schließlich ist oder war der Angeklagte nie deswegen in Behandlung. B. selbst versuchte seine Maskenabneigung mit einer Metapher zu umschreiben: „Ein Mensch, der Angst vorm Fahrstuhl fahren hat, geht auch nicht gleich zur Therapie. Er steigt einfach nicht ein.“

Gericht: Zu wenige obergerichtliche Entscheidungen zu Attesten

B.’s Anwalt warf ein, dass es sich um ein „Allerweltsdelikt“ handele. „Er hat niemanden umgebracht.“ Zudem führte der Verteidiger an, dass die Berliner Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen B. und sein Attest eingestellt hatte. Das Gericht pflichtete dem später teilweise bei: „Es gibt noch zu wenige obergerichtliche Entscheidungen zu Attesten.“

Nicht zur Debatte standen schließlich B.’s zahlreiche Vorstrafen: Diebstahl, Steuerhinterziehung, Sachbeschädigung, Schwarzfahren und mehr. „Bislang haben bei Ihnen nur Freiheitsstrafen geholfen“, so der Richter zu B.. Weil der Angeklagte Familie hat, wurden die zwei Monate zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss er 150 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Und: Sein Maskenattest wird eingezogen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Manuel Behrens