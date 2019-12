Falsche Polizisten erbeuten über eine halbe Million Euro in Hannover

Hannover

Die gute Nachricht zuerst: Falsche Polizisten haben in diesem Jahr (Stand: Ende November) im Bereich der Polizeidirektion Hannover viel weniger Beute gemacht als 2018. Und nun die schlechte Nachricht: Die Trickbetrüger brachten zumeist ältere Menschen im laufenden Jahr immer noch um insgesamt 548 000 Euro. Mehr als doppelt so viel hatten die Täter mit dieser Masche 2018 in der Landeshauptstadt und im Umland erbeutet: mehr als 1,13 Millionen Euro.

131 Straftaten registrierte die Polizei 2018 im Zusammenhang mit falschen Polizisten, davon 90 Versuche, in 41 Fällen waren die Täter erfolgreich und erbeuteten Geld und/oder Wertsachen.

Polizei erwartet für 2019 steigende Zahlen

In diesem Jahr dürfte die Zahl der Verfahren jedoch stark ansteigen. Das hat auch mit einer neuen strafrechtlichen Einstufung seitens der Justiz zu tun. Demnach liegt bereits eine versuchte Straftat vor, wenn sich ein Anrufer als „Polizist“ gegenüber einem Opfer ausgibt und Geld beziehungsweise Wertsachen fordert. Folge: „Mit einem Anstieg der Gesamtfallzahlen im Jahr 2019 ist daher zu rechnen“, erklärt Polizeisprecherin Britta Schwarz.

Die (echten) Ermittler wissen inzwischen viel über die Arbeitsweise der falschen Kollegen, das macht es für sie aber nicht unbedingt leichter, die Ganoven zu fassen. Die Drahtzieher sitzen in aller Regel im Ausland.

In der Türkei laufen die Fäden zusammen

Bei der Masche mit falschen Polizisten handelt es sich um einen speziellen gewerbsmäßigen Betrug mit Bandenstrukturen. Die Telefonate laufen meist über Call Center – und oft befinden sich diese in der Türkei.

Mit der Technik des sogenannten Spoofings verschleiern die Gauner häufig ihre wahre Identität und ihren Aufenthaltsort. Auf den Telefon-Displays der Opfer taucht dabei eine seriöse deutsche Rufnummer auf – gerne in Kombination mit der 110.

Der perfide Trick mit der 110

Besonders perfide: In manchen Fällen wurden Geschädigte von falschen Polizisten angewiesen, nach dem Einspielen eines Freizeichens die 110 zu wählen und nicht aufzulegen. Was die Opfer nicht ahnten: Die Verbindung mit den Betrügern wurde nie unterbrochen. Statt bei der richtigen Polizei zu landen, werden die Opfer im Call Center nur an einen Mittäter weitergereicht. Und der teilt natürlich mit, dass alles seine Richtigkeit habe. Mit diesem Vorgehen zerstreuen die Trickbetrüger fast immer die letzten Zweifel bei den Geschädigten.

Ermittlungen und Strafverfolgung sind das eine, Aufklärung das andere. Mit gezielter Prävention versucht die Polizei immer wieder, ältere Menschen auf die Gefahr durch falsche Polizisten aufmerksam zu machen, sie im Falle eines Anrufs zu wappnen. Dazu wäre aus Sicht der Beamten, berichtet Behördensprecherin Schwarz, „eine erhöhte Sensibilisierung der Familien beziehungsweise des persönlichen Umfelds der lebensälteren Generation“ wünschenswert.

Von Britta Mahrholz