Falsche Polizisten: Seniorin übergibt 60.000 Euro und Goldmünzen

Sie versetzen ihre Opfer in Angst, bauen Druck auf und bringen sie so zum Äußersten. Falsche Polizisten treiben in der Region wieder vermehrt ihr Unwesen. Eine Seniorin aus Hannover, die auf die Betrüger hereinfiel, übergab ihnen 60.000 Euro und ihre Goldmünzen. Bei einer 89-Jährigen aus Pattensen erbeuteten sie 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei warnt nun erneut vor Masche.

Seit rund einer Woche häufen sich in der Region wieder die Trickanrufe. Das Vorgehen ist bekannt, in einigen Fällen aber dennoch erfolgreich. Die Täter geben sich als Polizeibeamte aus und versuchen, ihre meist älteren Opfer um ihr Erspartes und Schmuck zu bringen. Die Anrufer berichten von Einbrüchen oder Überfällen, die sich angeblich in ihrer Nachbarschaft zugetragen hätten. Dabei werden auch Straßennamen genannt, um die Glaubwürdigkeit zu steigern. Außerdem fordern die Täter die Betroffenen auf, sich über die Notrufnummer 110 rückzuversichern. „Technisch wird das Gespräch aber gehalten und der Notruf nur vorgegaukelt“, erklärt Polizeisprecher Martin Richter.

Den Angerufenen wird nun vermittelt, dass sie selbst Ziel eines Überfalls oder Einbruchs seien und ihre Wertsachen vorübergehend besser der Polizei übergeben sollten. Die Bank solle in keinem Fall eingeschaltet werden. In vielen Fällen wird vor einem „korrupten Bankmitarbeiter Herr Langer“ gewarnt. Stattdessen werden die verängstigten Opfer aufgefordert, Bargeld und Schmuck einem angeblichen Polizisten persönlich zu übergeben.

Das rät die Polizei

Auf der Suche nach Opfern rufen die Täter erfahrungsgemäß eine große Anzahl von Menschen an. Meist scheitern die Versuche, auch weil die Polizei immer wieder davon warnt und Tipps gibt. So sollten Angerufene niemals Vermögensverhältnisse, Kontoverbindungen oder anderen persönlichen Daten preisgeben – Polizeibeamte erfragen personenbezogene Daten nie am Telefon. Auf keinen Fall sollte auf Geldforderungen oder die Übergabe von Wertgegenständen eingegangen werden. Grundsätzlich wird Bürgern nach einem solchen Anruf dringend dazu geraten, die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen oder den Notruf zu wählen, nachdem sie das Gespräch zuvor selbst beendet haben.

